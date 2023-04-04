Директора школы оштрафовали на 18 млн тенге за взятку в Актюбинской области

Судья. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Шалкарским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении директора школы, который обвинялся в получении взятки, сообщается на официальном сайте областного суда.

Суд установил, что обвиняемый, будучи директором учреждения образования, получил взятку в размере 600 тыс. тенге за трудоустройство на должность лаборанта.

Подсудимый признал свою вину и не стал оспаривать доказательства.

Подчеркивается, что при вынесении приговора суд учел чистосердечное раскаяние, признание вины, активное способствование раскрытию уголовного правонарушения, добровольное возмещение ущерба, а также наличие на иждивении малолетних детей.

В результате был вынесен обвинительный приговор, согласно которому назначено наказание в виде штрафа в размере 30-ти кратной суммы взятки (18 млн тенге), с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Согласно статье 366 УК РК, получение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, или лицом, занимающим ответственную государственную должность, либо должностным лицом, а равно должностным лицом иностранного государства или международной организации лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества, права на имущество или выгод имущественного характера для себя или других лиц за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия этого лица, либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до пятидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до пяти лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2015440-direktora-shkoly-oshtrafovali-na-18-mln-tenge-za-vzyatku-v-aktyubinskoy-oblasti/