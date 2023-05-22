Движение по нескольким улицам перекрыли в Астане из-за ремонта

Ремонт дороги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Участки сразу трех улиц временно перекрыли в Астане из-за проведения ремонтных работ. Горожан призвали планировать свои маршруты, сообщается на официальном сайте акимата города.

Как сообщили в ведомстве, по улице Ардагерлер ведется укладка верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. В связи с этим с 21 по 23 мая перекрыто движение на участке от улицы Алмалык до улицы Ардагерлер.

Также на участке улицы Таскескен от улицы Обаган до улицы С. Нурмагамбетова ведется средний ремонт дорожного полотна. Движение на участке будет перекрыто с 22 по 25 мая. Кроме того, средний ремонт начат по улице Бекетай от проспекта Тлендиева до улицы А. Затаевича. Движение для автотранспортных средств на вышеуказанном участке полностью перекрыто с 22 по 23 мая.

Работы проводятся в целях обеспечения безопасности дорожного движения по согласованию с управлением административной полиции ДП Астаны.

"Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторовых ситуаций на дорогах города", - обратились городские власти к жителям.

Отметим, что ранее астанчан предупреждали об ограничениях движения на проспекте Аль-Фараби - там до 5 июня будет частично перекрыт участок дороги.

Кроме того, с 22 по 25 мая сообщалось о полном перекрытии движения для автотранспортных средств по улице Гумар Караш на участке от улицы А. Мамбетова до проспекта Республики.

Также власти города предупреждали об ограничениях до 23 мая на улице Биржан сал от улицы В. Гете до улицы И. Есенберлина.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2021497-dvizhenie-po-neskolkim-ulitsam-perekryli-v-astane-iz-za-remonta/