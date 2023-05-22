Семь лет живут без света жители одного из микрорайонов Караганды (видео)

Ребенок делает уроки под свет фонарика на смартфоне. Кадр из видео: телеканал "Хабар 24"

В Караганде жители микрорайона Кунгей-3 семь лет живут без электричества. Несмотря на неоднократные их обращения к чиновникам, линии электропередачи сюда так и не подведены, передает "Хабар 24".

Как рассказала корреспондентам телеканала местная жительница Алия Халелова, за семь лет жители микрорайона Кунгей-3 приспособились жить без тепла и света: телевизор не смотрят, продуктов много не берут, так как холодильники не работают, а о стиральной машине и вовсе забыли. Тем временем генератора и небольшой солнечной батареи едва хватает для освещения дома.

"Здесь у меня солнечный аппарат стоит маленький, этого нам на день хватит. Сейчас мы включим на 1-2 часа, потом зарядку поставим и все, потом выключится. Телевизор, утюг, холодильник не включаем, потому что это не поддерживает у нас, на лампочки только (хватает – прим. ред.), даже на печку не хватает", – поделилась она.

В сюжете отмечается, что если сейчас по закону запрещено выдавать участки без подведенной инфраструктуры, то в 2016 году такие нормы не действовали, и около 30 семей купили здесь землю и построили дома. При этом электролинии начали тянуть в этот микрорайон еще три года назад, но работы прекратились из-за дефицита средств.

"Мы остановили работы из-за нехватки финансов. В настоящее время подаем соответствующие заявки руководству города на выделение средств. Если вопрос решится положительно, будем подключать к электроснабжению Кунгей-3. На данный момент я не могу сказать, что до конца года будет освещение", – рассказал главный специалист городского отдела ЖКХ Темирлан Талдыбаев.

Корреспонденты телеканала также сообщают, что в этом году из бюджета Караганды на освещение выделено 700 млн тенге, но Кунгей-3 снова не вошел в список. Поэтому местным жителям придется использовать навыки выживания еще как минимум год.

Ранее аналитики сообщили, что в целом по стране наблюдается дефицит электроэнергии, что делает энергетический сектор уязвимым.

Между тем напомним, что еще в 2019 году президент Казахстана говорил о необходимости строительства АЭС в стране.

В 2021 году Токаев отмечал, что обеспечение энергетической безопасности – одна из главных задач. Темпы энергопотребления в Казахстане растут из года в год. Но новые источники энергии, которые запускаются, не соответствуют темпам роста.

При этом власти еще раз подтвердили, что выбранное место для строительства АЭС в Алматинской области – "наиболее удобная площадка с точки зрения топографии национальной электрической сети".

А в апреле этого года новый министр энергетики Алмасадам Саткалиев заявил, что АЭС строить не будут, если казахстанцы идею не поддержат.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2021482-bez-tepla-i-sveta-zhiteli-mikrorayona-karagandy-sem-let-zhdut-provedeniya-elektrichestva/