Дожди, грозы и град пообещали казахстанцам в эти выходные

Гроза. Иллюстративное фото: pexels.com

Прогноз погоды по Казахстану на ближайшие дни, с 20 по 22 мая, представили метеорологи. В стране на выходных ожидается неустойчивая погода, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

По данным синоптиков, погоду на большей части Казахстана будет определять Южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, с которыми сохраняются дожди с грозами, а в южных регионах – с выпадением града.

Так, сильные дожди прогнозируются 20 мая на западе, северо-западе, в центре и на юге Казахстана. С 20 по 22 мая – на юго-востоке страны. Также по республике ожидается усиление ветра, на юге республики – шквал.

При этом в целом по Казахстану ожидается повышение температурного фона. Однако на северо-западе и севере в ночные часы на поверхности почвы все еще сохранятся заморозки до 2 градусов.

Как не пострадать при сильном ветре?

Как сообщается на официальном сайте одного из региональных ДЧС, штормовые ветры – одно из наиболее распространенных стихийных бедствий. Следует учитывать, что при ветре (14-17 м/с) могут быть опрокинуты установленные вдоль улиц рекламные щиты, светодиодные панно и транспаранты на самостоятельных опорах.

При штормовом ветре (до 24 м/с) могут быть повалены деревья, оборваны линии электропередач. Потому важно знать общие меры безопасного поведения во время сильного ветра.

Так, находясь в доме или в квартире:

закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;

безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон.

Если сильный ветер застал вас на улице:

укройтесь в подъезде или прочном здании;

не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;

не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и так далее;

держитесь подальше от гнилых, старых, одиночно стоящих деревьев.

Автомобилистам важно помнить о том, что при сильном ветре нельзя парковать автотранспорт под деревьями, билбордами или электропроводами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2021271-dozhdi-grozy-i-grad-poobeschali-kazahstantsam-v-eti-vyhodnye/