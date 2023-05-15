Жители нескольких микрорайонов Алматы останутся без холодной воды

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В Алматы в нескольких микрорайонах будет отключена холодная вода из-за замены технологического оборудования, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ГКП "Алматы су".

"Несколько жилых массивов в двух районах Алматы на день отключат от холодного водоснабжения из-за запланированной замены технологического оборудования", – говорится в сообщении.

Так, по информации ГКП "Алматы су", 17 мая с 08:00 до 20:00 подача холодной воды будет прекращена в жилые дома и иные здания, расположенные на территории Медеуского района в микрорайонах Атырау 1, 2, 3.

А 18 мая с 09:00 до 17:00 временно будет приостановлена подача воды в Ауэзовском районе – микрорайонах Таугуль-1 (№ 44-52) и Таугуль-2 (№ 1-4, 7-9, 12-14, 21-30, 36-40, 95-97).

"Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам", – добавили в пресс-службе ГКП "Алматы су".

Напомним, ранее ТОО "Алматинские тепловые сети" сообщали об отключении горячей воды в Турксибском районе из-за проведения ремонтных работ. Подача горячего водоснабжения ряду жилых и иных зданий будет ограничена вплоть до 9 июня.

А на прошлой неделе также была ограничена подача воды в южной части Медеуского района в связи с профилактическими работами.

Между тем в Алматы после аварии на крупном водопроводе заявили о критическом износе труб, введенных в эксплуатацию более 60 лет назад.

Добавим, что, согласно информации на официальном сайте компании, "Алматы Су" –государственное коммунальное предприятие Управления энергетики и коммунального хозяйства Алматы, созданное постановлением акимата в 2008 году.

"Алматы Су" занимается предоставлением услуг водоснабжения и водоотведения в южной столице.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2020579-zhiteli-neskolkih-mikrorayonov-almaty-ostanutsya-bez-holodnoy-vody/