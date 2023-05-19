Гроза вновь ожидается в двух мегаполисах Казахстана

Гроза. Иллюстративное фото: pixabay.com

В пятницу, 19 мая, в Алматы и Шымкенте ожидается гроза, а жителей Астаны предупреждают об усилении ветра. Актуальный прогноз опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Как сообщают синоптики, сегодня в Алматы ожидается гроза, столбики термометров при этом днем поднимутся до плюс 20-22 градусов, ночью опустятся до плюс 13-15 градусов. Скорость ветра в южной столице составит 2-7 метров в секунду.

О грозе синоптики предупреждают и жителей Шымкента. Несмотря на осадки, температура воздуха в третьем мегаполисе составит плюс 25-27 градусов днем и плюс 13-15 градусов ночью. Однако ожидается усиление ветра до 8-13 м/с с порывами до 15-20 м/с.

Из-за грозы в обоих мегаполисах объявлено штормовое предупреждение.

Штормовое предупреждение объявлено и в Астане, но не из-за осадков, а из-за сильного ветра - днем в столице скорость ветра составит 9-14 м/с с порывами до 15-20 м/с. При этом днем термометры покажут 15-17 градусов тепла, ночью - до плюс 6-8 градусов.

Ранее мы сообщали, что в пятницу, 19 мая, непогода ожидается еще в нескольких регионах страны.

Что делать при грозе?

Как ранее рассказывали в ДЧС Алматы, если во время грозы вы находитесь дома, не подходите близко к электропроводке, антеннам, закройте окна, выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы и не касайтесь металлических предметов.

Если гроза застала вас в автомобиле – не покидайте его. При этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника.

"Прекратите движение и переждите непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев, не стойте на высоком месте или в открытом поле, переждите грозу в салоне автомобиля, не заправляйте машину во время ненастья, не располагайтесь между машинами или в кузове автомобиля, не сидите на металлических предметах, не прячьтесь под машину, не держите в руках металлические предметы", – предупредили спасатели.

При этом отмечается, что велосипед и мотоцикл могут быть потенциально опасными во время грозы.

"Их надо уложить на землю и отойти на расстояние не менее 30 метров", – советуют специалисты.

Если в грозу вы оказались на улице, помните: в зоне грозы нельзя бегать и суетиться. Снимите с себя все металлические украшения (цепочки, кольца, серьги), не приближайтесь к линиям электропередач или высоким деревьям, не стойте рядом с металлической оградой, стальными трубами, рельсами, а также вблизи других проводников электричества.

Что делать при сильном ветре

Находясь в доме или в квартире:

закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;

безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон;

Если сильный ветер застал Вас на улице:

немедленно укройтесь в подъезде или прочном здании;

не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;

не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и т. д.;

держитесь подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев;

не паркуйте автотранспорт под деревьями, билбордными конструкциями, электропроводами;

не пренебрегайте сообщениями о штормовом предупреждении;

воздержитесь от поездок на личных автомобилях и длительного пребывания на улице.

В случае опасности и для сообщения информации о необходимости проведения спасательных мероприятий звоните на номера телефонов 101, 112.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2021204-groza-vnov-ozhidaetsya-v-dvuh-megapolisah-kazahstana/