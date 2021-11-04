Лошади на проезжей части возле Парка Первого Президента возмутили алматинцев

Фото: Facebook/группа Защитим Алматы/Вячеслав Павленко

Жители Алматы обсуждают опубликованные в соцсетях фотографии лошадей, которые регулярно пасутся на проезжей части в ночное время. Горожане обеспокоены тем, что животные могут стать причиной ДТП, передает корреспондент NUR.KZ.

Фотографии лошадей, которые пасутся на проезжей части в Алматы, были опубликованы в паблике "Защитим Алматы" в Facebook.

"По улице Мустафина, возле парка Первого Президента, кто-то регулярно пасет коней по ночам. Про навоз я молчу. Вопрос в том, что они гуляют сами по себе по проезжей части. Это может привести к ДТП. А ДТП с участием лошадей может привести к летальному исходу", - пишет пользователь Вячеслав Павленко.

Фото: Facebook/группа Защитим Алматы/Вячеслав Павленко

Большинство участников группы поддержали автора поста в том, что животные могут представлять опасность для участников дорожного движения.

"Как можно их отпускать без пастуха? Чем занимается хозяин? Неужели нельзя заготавливать или косить для них траву и на своем участке кормить? У нас на дачах лошади могут в абсолютной темноте стоять на дороге их не видно будет. Вот что делает хозяин в это время?" - пишут в комментариях алматинцы.

Среди комментаторов нашлись и люди, которые не видят в ситуации ничего страшного и пишут о том, что "красивыми животными можно просто любоваться, опасности они не представляют".

Автор поста обратился к начальнику управления полиции Бостандыкского района Думану Аухадиеву с просьбой разобраться в ситуации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1940552-loshadi-na-proezzhey-chasti-vozle-parka-pervogo-prezidenta-vozmutili-almatintsev/