Досаев рассказал, что будет с Никольским рынком в Алматы

Никольский рынок. Архивное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Аким Алматы Ерболат Досаев во время встречи с населением Алмалинского района рассказал о планах в отношении Никольского рынка, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам акима, ведутся судебные или уголовные дела, по итогам которых будет принято решение, что делать с этим активом.

"Так же, как с рынком "Барыс" – сейчас, по крайней мере, картина есть – судебные решения состоялись, городу передали, теперь город дальше определится и примет решение. То же самое и по Никольскому рынку.

Вопрос поставили: "Либо инвестируйте, либо что-то делайте". К сожалению, я не могу признать их бесхозными и забрать, потому что право собственности государство не забирало. Но процессы как только будут завершены, Никольским рынком мы займемся.

У нас есть идеи, потому что есть историческое прошлое, но последние 15-20 лет у Никольского рынка был другой имидж, не думаю, что его надо восстанавливать. Но можно сделать современные комфортные рабочие места, предложение собственникам я сделал", – заявил аким.

В 2019 году сообщалось, что Никольский рынок будут сносить, а затем возведут на данной территории современный ТЦ. В 2020 году портал "Крыша.kz" сообщал, что на месте рынка планируется построить жилой комплекс.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2021078-dosaev-rasskazal-chto-budet-s-nikolskim-rynkom-v-almaty/