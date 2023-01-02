Педагогов со стажем от 30 лет освободили от тестирования в Казахстане

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Учителей с педагогическим стажем, который составляет 30 и более лет, освободили от сдачи национального квалификационного тестирования (НКТ), сообщает официальный Telegram-канал Министерства просвещения РК.

Теперь преподаватели с таким стажем работы должны проходить только комплексное аналитическое обобщение результатов деятельности - портфолио.

"Также от Национального квалификационного тестирования (НКТ) освобождаются педагоги, которые имеют "первую", "высшую" категории по старой системе при переходе на квалификационную категорию "педагог-модератор", (они - прим. ред.) осуществляют комплексное обобщение результатов работы", - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, от процедуры аттестации освободят учителей, которым до пенсии по возрасту остается не более четырех лет.

"Министерством просвещения внесены изменения в правила проведения аттестации педагогов. При этом были учтены предложения и пожелания самих педагогов. Если раньше все педагоги независимо от стажа и опыта работы проходили НКТ, то теперь отдельные категории освобождаются от сдачи НКТ.

Это касается как педагогов, которые имеют большой, 30-летний, педагогический стаж, так и те, кому остается 4 года до пенсии. Отмечу, что аттестация проводится с целью определения уровня квалификации педагогов, по результатам которой им присваиваются или подтверждаются квалификационные категории и ежемесячные надбавки в размере от 30 до 50% заработной платы", - отметила председатель Комитета среднего образования Министерства просвещения Гульмира Каримова.

На сайте Национального центра тестирования говорится, что НКТ – процедура, проводимая в целях определения уровня профессиональной компетентности педагога, по тестам, разработанным уполномоченным органом в области образования в соответствии с правилами и условиями проведения аттестации педагогов.

Национальное квалификационное тестирование состоит из двух блоков, куда всего входит 100 тестовых заданий:

первый блок "Содержание учебного предмета" состоит из 70 заданий;

второй блок "Педагогика, методика обучения" - из 30 заданий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2003962-pedagogov-so-stazhem-ot-30-let-osvobodili-ot-testirovaniya-v-kazahstane/