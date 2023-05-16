Нет жилья, авто и бизнеса – лишение прав: казахстанцев, имеющих детей, напугали фейком

Семья. Иллюстративное фото: pexels.com

Казахстанцы в мессенджерах рассылают сообщение о том, что у родителей, не имеющих квартир и авто, будут отбирать детей. Данная информация является фейком, передает Stopfake.kz.

Как сообщают фактчекеры, в мессенджерах казахстанцы распространяют сообщение с призывами голосовать против нового приказа, размещенного на портале "Открытые НПА".

В нем якобы прописаны нормы, согласно которым у родителей, не имеющих квартир и машин, а также не владеющих собственным бизнесом, будут отбирать детей и отправлять их за границу. При этом отмечается, что тех, кто не согласен с данными нормами, якобы будут принудительно лечить психотропными препаратами.

Распространяемый фейк. Скриншот: stopfake.kz

Однако на самом деле, как пояснили эксперты, речь идет о проекте приказа Министерства труда и социальной защиты населения "Об утверждении Методики определения социального благополучия семьи (лица)". Он также размещен на портале "Открытые НПА" и находится на стадии публичного обсуждения.

"В тексте проекта нет ничего о том, что казахстанские семьи должны иметь несколько квартир и машин, а также поголовно быть бизнесменами. Также в нем вообще не говорится об изъятии детей из семей или о принудительном психиатрическом лечении", – говорится в публикации.

Фактчекеры отметили, что вместо этого в проекте предлагается определять уровень благосостояния казахстанцев по семи разным параметрам:

наличие доходов и кредитных обязательств;

наличие работы (занятость трудоспособного члена семьи);

наличие жилья, личного подсобного хозяйства, земельного участка;

наличие движимого имущества;

обеспечение услугами в области социальной защиты;

обеспечение услугами в области здравоохранения;

обеспечение услугами в области образования.

"В каждой категории можно получить или потерять баллы. Например, если средний ежемесячный доход на каждого члена семьи равен трем или четырем прожиточным минимумам (46 000 тенге в 2023 году), то есть 138 тысячам тенге, то семье присваивается 400 баллов. А вот за наличие кредитных задолженностей можно потерять от 250 до 500 баллов, в зависимости от того, сколько членов семьи должны банкам", – добавили эксперты.

Отмечается, что по результатам оценивания казахстанцев можно будет условно разделить на пять категорий:

благополучный уровень (от 1800 и выше баллов);

удовлетворительный уровень (от 730 до 1 799 баллов);

неудовлетворительный уровень (от минус 30 до 729 баллов);

кризисный уровень (от минус 460 до минус 29 баллов);

экстренный уровень (до минус 459 баллов).

Как пояснили фактчекеры, это нужно для того, чтобы максимально качественно и эффективно оказывать помощь нуждающимся гражданам. Планируется, что после внедрения методики казахстанцы смогут получить необходимую государственную поддержку в проактивном режиме, то есть без необходимости обращаться за ней в конкретные ведомства.

Из всего этого следует, что распространяемое в мессенджерах сообщение – это фейк.

Напомним, в Казахстане адресную социальную помощь (АСП) начали назначать автоматически.

От получателей не нужны никакие документы – всю необходимую информацию система получает самостоятельно из государственных баз данных. Если она выявляет семью, подходящую под критерии АСП, то ей автоматически направляется SMS-сообщение с номера 1414. Получателю нужно только дать свое согласие в ответ на данное сообщение и указать свой банковский счет. После этого портал "Электронного правительства" направляет сведения о получателе в Минтруда для назначения пособий.

Также ранее в соцсетях появилось сообщение, что глава Минздрава якобы подписала новый стандарт, который лишает детей-инвалидов права на лечение. Данную информацию прокомментировали в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2020853-soobschenie-o-lishenii-kazahstantsev-detey-pri-otsutstvii-kvartir-i-avto-rasprostranyayut-v-kaznete/