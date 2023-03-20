Какое место занял Казахстан во Всемирном рейтинге счастья

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20 марта во всем мире отмечают Международный день счастья. В связи с этим было проведено исследование, в результате которого был составлен ежегодный рейтинг стран по уровню счастья.

Всемирный доклад о счастье опубликован на официальном сайте WHR.

В исследовании "Всемирного доклада о счастье" используются шесть ключевых факторов для объяснения различий в отчетах об уровне счастья в разных странах мира: социальная поддержка, доход, здоровье, свобода в принятии ключевых жизненных решений, щедрость и отсутствие коррупции.

Отмечается, что Финляндия остается на первом месте уже шестой год подряд. Раздираемые войной Афганистан и Ливан остаются двумя самыми несчастливыми странами в исследовании.

В рейтинге оценивается уровень счастья за три года, который охватывает период пандемии COVID-19 – с 2020 по 2022 год.

На каком месте расположился Казахстан?

В рейтинге счастья на основе среднего показателя за три года (с 2020 по 2022 год) представлено 109 стран мира. В 10-ку самых счастливых вошли Финляндия, Дания, Исландия, Израиль, Нидерланды, Швеция, Норвегия, Швейцария, Люксембург и Новая Зеландия. Соединенные Штаты расположились на 15-м месте, Британия – на 19-м.

В рейтинге жители Казахстана оказались самыми счастливыми среди стран СНГ. Наша страна заняла 44-е место. На 54-й позиции расположился Узбекистан, на 62-м – Кыргызстан, следом идет Молдова. Россия расположилась на 70-м месте, Армения и Таджикистан – на 79 и 80 местах соответственно.

Беларусь, Туркменистан и Азербайджан в данном рейтинге не представлены. Украина оказалась на 92-м месте.

Согласно информации на официальном сайте ООН, Генеральная Ассамблея в резолюции от 12 июля 2012 года провозгласила 20 марта Международным днем счастья.

По информации на сайте Британской энциклопедии, счастье в психологии – состояние эмоционального благополучия, которое испытывает человек.

В узком смысле счастье – это когда хорошие вещи происходят с кем-либо в конкретный момент, а в более широком – когда кто-то положительно оценивает свою жизнь и достижения в целом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2013636-kazahstantsy-okazalis-samymi-schastlivymi-sredi-zhiteley-stran-sng/