Пеликан пытался проглотить пластиковую бутылку и напугал посетителей зоопарка в Алматы

Пеликан. Кадр из видео: instagram.com/almatyzoo

В соцсетях появилось видео с пеликаном, который якобы пытается проглотить пластиковую бутылку. Алматинский зоопарк прокомментировал ролик на своей официальной странице в Instagram.

На видео пеликан клювом вылавливает пластиковую бутылку из пруда, подкидывает и пытается снова поймать. Также за кадром можно услышать испуганные голоса авторов ролика. Согласно тексту на видео, съемка происходила в зоопарке Алматы.

В Алматинском зоопарке сообщили, что в данном видео пеликан воспринимает бутылку как игрушку, а не как еду, и играет с ней.

"Ведь животные прекрасно понимают, что съедобно, а что нет. Но, конечно, это не значит, что посетители могут бросать мусор в вольер животным. В правилах зоопарка, да и чисто по человеческим понятиям в любом месте, неважно где, мусор бросать нельзя!", – говорится в публикации.

Администрация зоопарка обратилась к посетителям с просьбой не бросать мусор в вольеры, а также проявлять уважение к труду сотрудников и самим питомцам.

Случаи в зоопарках Казахстана

Напомним, в зоопарке Караганды конь испугался воздушных шаров, летевших на него, и побежал в беседку, где находилась семья с детьми. В результате инцидента пострадали четыре человека.

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Летом прошлого года карагандинцев возмутил вид исхудавшей лисы в зоопарке.

В декабре в Аксайском ущелье сотрудники Иле-Алатауского национального парка обнаружили сильно истощенную самку снежного барса. Спасти животное не удалось. Специалисты, помимо крайнего истощения, обилия гельминтов, в желудке животного обнаружили полиэтиленовый пакет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2020621-pelikan-pytalsya-proglotit-plastikovuyu-butylku-i-napugal-posetiteley-zooparka-v-almaty/