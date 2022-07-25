Карагандинцев возмутил вид исхудавшей лисы в зоопарке

Исхудавшая лиса. Фото: instagram.com/patriotkaragandy

Пользователи Казнета активно обсуждают фотографии, сделанные в зоопарке города Караганды. Кто-то из посетителей заснял грязную и исхудавшую лису в одном из вольеров, передает NUR.KZ.

Фотографии были опубликованы в сообществе "Патриот Караганды" в Instagram. Горожане в комментариях были возмущены тем, что животных в зоопарке не кормят.

В описании к посту сказано, что животное лежало в клетке грязным и голодным и ни на что не реагировало. Автор публикации указала, что сфотографировала лису и показала снимок работнице зоопарка.

В ответ на это, по словам женщины, на нее накричали и заявили, что животным якобы устраивают "разгрузочные дни" и специально не кормят по воскресеньям.

Вскоре после этого на официальной странице зоопарка города Караганды в Instagram был опубликован видеоролик, в котором разъясняется ситуация с лисами.

Как рассказали в зоопарке, каждый год у животных происходит сезон линьки. Они сбрасывают зимнюю шерсть и перестают накапливать жир, из-за чего в это время приобретают не самый привлекательный вид.

Подчеркивается, что питание у животных насыщенное и полностью соответствует стандартам: ежедневно они получают мясо, курицу, рыбу, яйца и овощи.

"Что касается разгрузочного дня – это мировая практика, применяемая в зоопарках. Считается, что голодные или разгрузочные дни оказывают положительное воздействие на организм.

Они помогают ему очиститься от накопившихся в клетках вредных веществ, справиться с воспалительными процессами, нейтрализовать воздействие свободных радикалов и в целом оздоровить организм как в краткосрочной перспективе, так и в долгосрочной", – объяснили представители зоопарка.

Также в сообщении говорится, что зверинец посетили двое специалистов Карагандинской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира. Нарушений по итогу обнаружено не было.

В конце обращения всех желающих пригласили присутствовать и даже принять участие в процессах кормления и уборки вольеров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1980074-karagandintsev-vozmutil-vid-ishudavshey-lisy-v-zooparke/