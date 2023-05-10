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Ограничена подача воды в часть жилых домов Алматы

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Вода льется из крана
Раковина. Иллюстративное фото: pixabay.com

С 20:00 9 мая в южную часть Медеуского района Алматы временно ограничена подача воды. Это связано с профилактическими работами, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

Как сообщили в ведомстве, в связи с профилактическими работами на сетях и объектах водоснабжения с 20:00 9 мая ограничена подача воды потребителям, расположенным по следующим адресам:

  • микрорайон Юбилейный,
  • микрорайон Тау Самал (Каменское плато),
  • коттеджный городок "ВИП Алем", ЖК "Европолис",
  • улица Керей Жанибек хандар,
  • улица Ондасынова,
  • улица Ладушкина,
  • улица Оспанова,
  • улица Кыз Жибек,
  • улица Жанибекова,
  • улица Найманбаева,
  • проспект Достык,
  • улица Чайкина.

"Возможно снижение давления воды на сетях по улицам Хаджимукана, Байжанова, Луганского, проспекту Достык, улицам Нурмагамбетова, Сахариева, в микрорайонах Кок Тобе, Самал-1, 3, Горный гигант.

ГКП "Алматы Су" приносит извинения за доставленные неудобства", - добавили в акимате.

Уточнить информацию алматинцы могут по номерам телефона 274-66-66, +7 771 852 9101.

Согласно информации на официальном сайте компании, "Алматы Су" - государственное коммунальное предприятие Управления энергетики и коммунального хозяйства Алматы, созданное постановлением акимата в 2008 году.

"Алматы Су" занимается предоставлением услуг водоснабжения и водоотведения в южной столице.

К слову, по данным самой компании, впервые предприятие водоснабжения и водоотведения Алматы было создано в 1931 году. Сегодня система водоснабжения и водоотведения города является крупнейшей в стране и обслуживает более 1,5 млн жителей города и прилегающих районов области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2019858-ogranichena-podacha-vody-v-chast-zhilyh-domov-almaty/

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