Ограничена подача воды в часть жилых домов Алматы

Раковина. Иллюстративное фото: pixabay.com

С 20:00 9 мая в южную часть Медеуского района Алматы временно ограничена подача воды. Это связано с профилактическими работами, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

Как сообщили в ведомстве, в связи с профилактическими работами на сетях и объектах водоснабжения с 20:00 9 мая ограничена подача воды потребителям, расположенным по следующим адресам:

микрорайон Юбилейный,

микрорайон Тау Самал (Каменское плато),

коттеджный городок "ВИП Алем", ЖК "Европолис",

улица Керей Жанибек хандар,

улица Ондасынова,

улица Ладушкина,

улица Оспанова,

улица Кыз Жибек,

улица Жанибекова,

улица Найманбаева,

проспект Достык,

улица Чайкина.

"Возможно снижение давления воды на сетях по улицам Хаджимукана, Байжанова, Луганского, проспекту Достык, улицам Нурмагамбетова, Сахариева, в микрорайонах Кок Тобе, Самал-1, 3, Горный гигант.

ГКП "Алматы Су" приносит извинения за доставленные неудобства", - добавили в акимате.

Уточнить информацию алматинцы могут по номерам телефона 274-66-66, +7 771 852 9101.

Согласно информации на официальном сайте компании, "Алматы Су" - государственное коммунальное предприятие Управления энергетики и коммунального хозяйства Алматы, созданное постановлением акимата в 2008 году.

"Алматы Су" занимается предоставлением услуг водоснабжения и водоотведения в южной столице.

К слову, по данным самой компании, впервые предприятие водоснабжения и водоотведения Алматы было создано в 1931 году. Сегодня система водоснабжения и водоотведения города является крупнейшей в стране и обслуживает более 1,5 млн жителей города и прилегающих районов области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2019858-ogranichena-podacha-vody-v-chast-zhilyh-domov-almaty/