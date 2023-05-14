Гроза, жара и сильный ветер: какой будет погода в мегаполисах Казахстана

Дождь в городе. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В воскресенье, 14 мая, в Астане ожидается сильный ветер, в Алматы - гроза, а в Шымкенте - жаркая погода. Актуальный прогноз опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Согласно прогнозу синоптиков, в Алматы сегодня ожидается гроза, термометры при этом днем покажут плюс 26-28 градусов, ночью - плюс 16-18 градусов. Скорость ветра в мегаполисе составит 3-8 метров в секунду, но при грозе возможны порывы до 13 м/с.

В Астане, как сообщают синоптики, осадков сегодня не будет, однако жителей столицы ждет похолодание до плюс 13-15 градусов днем и до плюс 2-4 градусов ночью. Кроме того, астанчан предупреждают об усилении ветра до 9-14 м/с с порывами до 15-20 м/с.

Жителей Шымкента сегодня ждет жаркая погода - в городе ожидается до плюс 31-33 градусов днем и плюс 18-20 градусов ночью. Скорость ветра составит 8-13 м/с.

Что делать при грозе?

Как ранее рассказывали в ДЧС Алматы, если во время грозы вы находитесь дома, не подходите близко к электропроводке, антеннам, закройте окна, выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы и не касайтесь металлических предметов.

Если гроза застала вас в автомобиле – не покидайте его. При этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника.

"Прекратите движение и переждите непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев, не стойте на высоком месте или в открытом поле, переждите грозу в салоне автомобиля, не заправляйте машину во время ненастья, не располагайтесь между машинами или в кузове автомобиля, не сидите на металлических предметах, не прячьтесь под машину, не держите в руках металлические предметы", – предупредили спасатели.

При этом отмечается, что велосипед и мотоцикл могут быть потенциально опасными во время грозы.

"Их надо уложить на землю и отойти на расстояние не менее 30 метров", – советуют специалисты.

Если в грозу вы оказались на улице, помните: в зоне грозы нельзя бегать и суетиться. Снимите с себя все металлические украшения (цепочки, кольца, серьги), не приближайтесь к линиям электропередач или высоким деревьям, не стойте рядом с металлической оградой, стальными трубами, рельсами, а также вблизи других проводников электричества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2020422-groza-zhara-i-silnyy-veter-kakoy-budet-pogoda-v-megapolisah-kazahstana/