Дожди и грозы ожидаются в трех крупнейших городах Казахстана в субботу

Гроза. Иллюстративное фото: pixabay.com

Сегодня, 13 мая, во всех трех мегаполисах Казахстана прогнозируются осадки. В Алматы и Шымкенте возможна гроза, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Алматы сегодня ожидается гроза. Днем температура воздуха будет составлять +24…+26 градусов, а ночью – опустится до +15…+17 градусов. При этом скорость ветра будет находиться на уровне 3-8 м/с, хотя иногда порывы могут доходить и до 13 м/с.

В Астане возможен дождь, тем не менее в течение дня ожидаются прояснения погоды. Столбики термометров покажут +20…+22 градуса, а вот ночью ожидается похолодание до +6…+8 градусов. Скорость ветра – 9-14 м/с, с порывами до 15-20 м/с.

В Шымкенте синоптики также прогнозируют грозу. Однако днем в мегаполисе будет довольно жарко – до +30…+32 градусов. Ночью температура воздуха опустится до +17…+19 градусов. Скорость ветра составит 8-13 м/с, но временами порывы могут достигать 15-20 м/с.

Добавим, что на сегодняшний день на большей части Казахстана было объявлено штормовое предупреждение. В ряде регионов ожидаются грозы, усиление ветра и даже пыльные бури.

Что делать при грозе?

Ранее в ДЧС Алматы предупреждали, если во время грозы вы находитесь дома, не подходите близко к электропроводке, антеннам, закройте окна, выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы и не касайтесь металлических предметов.

Если гроза застала вас в автомобиле – не покидайте его. При этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника.

"Прекратите движение и переждите непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев, не стойте на высоком месте или в открытом поле, переждите грозу в салоне автомобиля, не заправляйте машину во время ненастья, не располагайтесь между машинами или в кузове автомобиля, не сидите на металлических предметах, не прячьтесь под машину, не держите в руках металлические предметы", – предупредили алматинцев в ДЧС.

При этом отмечается, что велосипед и мотоцикл могут быть потенциально опасными во время грозы.

"Их надо уложить на землю и отойти на расстояние не менее 30 метров", – советуют специалисты.

Если в грозу вы оказались на улице, помните: в зоне грозы нельзя бегать и суетиться. Снимите с себя все металлические украшения (цепочки, кольца, серьги), не приближайтесь к линиям электропередач или высоким деревьям, не стойте рядом с металлической оградой, стальными трубами, рельсами, а также вблизи других проводников электричества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2020366-dozhdi-i-grozy-ozhidayutsya-v-treh-krupneyshih-gorodah-kazahstana-v-subbotu/