"Кто-то постучит – сразу рассыпется": сотни треснувших столбов ЛЭП угрожают жизням атыраусцев

Столбы. Кадр из видео: КТК

Более 1,4 тыс. столбов угрожают жизни жителей Атырау – горожане боятся погибнуть под опорами ЛЭП. Столбы вдруг начали покрываться огромными трещинами, сообщает сайт телеканала КТК.

Треснувшие опоры наводят ужас на местных жителей.

"Если кто-то постучит по такому столбу, он же сразу рассыпется, сломается! А если ребенок рядом будет?! Рухнет такая глыба – машину придавит, дом повредит. Пошли в ЖКХ, просили решить проблему – сказали: "Решим". Но пока без результатов", – возмущается житель Атырау Жанабай Тажигалиев.

Уже более тысячи столбов признали аварийными и опасными для жизни горожан – и с каждым днем таковых выявляют все больше и больше.

По информации телеканала, опоры для линий электропередачи установили почти три года назад. Со временем на них стали появляться трещины – и они настолько глубокие, что горожане боятся ходить мимо. Многие бетонные столбы попросту рассыпались и упали.

Чиновники уже признали конструкции аварийными. Однако спросить с компании, которая установила их за бюджетные деньги, уже не получится: истек срок гарантии.

Тем не менее решить проблему все же обещают. Правда, для этого снова нужны средства.

"В 2022 году было обнаружено, что лопается более 300 столбов. Отдел строительства обратился в суд. Но суд мы проиграли. Сейчас выявлено более 1400 лопающихся столбов в целом по городу. Запрашиваем выделение средств из бюджета. Когда деньги выделят, некачественные опоры будут заменены", – высказался заведующий сектором отдела строительства акимата Атырау Абылай Гумаров.

Источник: КТК

Напомним, накануне в Актау на людей обрушился бетонный козырек многоэтажки. Под завалом погиб мужчина.

Очевидцы трагедии сообщают, что он скончался после приезда медиков. Сами врачи подчеркнули, что погибший получил серьезные травмы – спасти его шансов не было.

Помимо этого в результате ЧП серьезно пострадал еще один мужчина – его увезли в больницу. Третий пострадавший получил незначительные ушибы. Отмечается, что все они являются сотрудниками компании, которая демонтировала козырек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2020193-kto-to-postuchit-srazu-rassypetsya-sotni-tresnuvshih-stolbov-lep-ugrozhayut-zhiznyam-atyraustsev/