Похолодание, заморозки и дожди ожидаются в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Синоптики РГП "Казгидромет" представили прогноз погоды на вторую половину недели - в Казахстане ожидаются похолодание, дожди и заморозки, сообщается на сайте госметеослужбы.

Как рассказали специалисты, погоду большей части Казахстана будет определять Южный циклон, с которым ожидаются дожди с грозами, возможно выпадение града.

Сильные дожди ожидаются 11-12 мая в западных регионах, 12-13 мая - на северо-западе и севере страны, а 13 мая - в центральных и восточных областях.

В целом во второй половине этой недели по республике ожидается усиление ветра, а в южных регионах - пыльные бури.

Кроме того, синоптики предупреждают о похолодании на севере и северо-западе страны до 5-15 градусов выше нуля. В северных и восточных регионах в ночные часы ожидаются заморозки до 2 градусов.

Как вести себя при грозе

В квартире, доме, здании:

не подходите близко к электропроводке, антеннам;

закройте окна, выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы;

не касайтесь металлических предметов.

В транспорте:

не покидайте авто, при этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника;

прекратите движение и переждите непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев;

не стойте на высоком месте или в открытом поле.

А вот велосипед и мотоцикл могут являться в это время потенциально опасными. Их надо уложить на землю и отойти на расстояние не менее 30 метров.

На улице:

помните: в зоне грозы нельзя бегать и суетиться;

снимите с себя все металлические украшения (цепочки, кольца, серьги);

не приближайтесь к линиям электропередач или высоким деревьям;

не стойте рядом с металлической оградой, стальными трубами, рельсами, а также вблизи других проводников электричества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2019897-poholodanie-zamorozki-i-dozhdi-ozhidayutsya-v-kazahstane/