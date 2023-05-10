KZ

Похолодание, заморозки и дожди ожидаются в Казахстане

Опубликовано:

Мужчина с зонтом под дождем
Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Синоптики РГП "Казгидромет" представили прогноз погоды на вторую половину недели - в Казахстане ожидаются похолодание, дожди и заморозки, сообщается на сайте госметеослужбы.

Как рассказали специалисты, погоду большей части Казахстана будет определять Южный циклон, с которым ожидаются дожди с грозами, возможно выпадение града.

Сильные дожди ожидаются 11-12 мая в западных регионах, 12-13 мая - на северо-западе и севере страны, а 13 мая - в центральных и восточных областях.

В целом во второй половине этой недели по республике ожидается усиление ветра, а в южных регионах - пыльные бури.

Кроме того, синоптики предупреждают о похолодании на севере и северо-западе страны до 5-15 градусов выше нуля. В северных и восточных регионах в ночные часы ожидаются заморозки до 2 градусов.

Как вести себя при грозе

В квартире, доме, здании:

  • не подходите близко к электропроводке, антеннам;
  • закройте окна, выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы;
  • не касайтесь металлических предметов.

В транспорте:

  • не покидайте авто, при этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника;
  • прекратите движение и переждите непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев;
  • не стойте на высоком месте или в открытом поле.

А вот велосипед и мотоцикл могут являться в это время потенциально опасными. Их надо уложить на землю и отойти на расстояние не менее 30 метров.

На улице:

  • помните: в зоне грозы нельзя бегать и суетиться;
  • снимите с себя все металлические украшения (цепочки, кольца, серьги);
  • не приближайтесь к линиям электропередач или высоким деревьям;
  • не стойте рядом с металлической оградой, стальными трубами, рельсами, а также вблизи других проводников электричества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2019897-poholodanie-zamorozki-i-dozhdi-ozhidayutsya-v-kazahstane/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.