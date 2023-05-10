Похолодание, заморозки и дожди ожидаются в Казахстане
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Синоптики РГП "Казгидромет" представили прогноз погоды на вторую половину недели - в Казахстане ожидаются похолодание, дожди и заморозки, сообщается на сайте госметеослужбы.
Как рассказали специалисты, погоду большей части Казахстана будет определять Южный циклон, с которым ожидаются дожди с грозами, возможно выпадение града.
Сильные дожди ожидаются 11-12 мая в западных регионах, 12-13 мая - на северо-западе и севере страны, а 13 мая - в центральных и восточных областях.
В целом во второй половине этой недели по республике ожидается усиление ветра, а в южных регионах - пыльные бури.
Кроме того, синоптики предупреждают о похолодании на севере и северо-западе страны до 5-15 градусов выше нуля. В северных и восточных регионах в ночные часы ожидаются заморозки до 2 градусов.
Как вести себя при грозе
В квартире, доме, здании:
- не подходите близко к электропроводке, антеннам;
- закройте окна, выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы;
- не касайтесь металлических предметов.
В транспорте:
- не покидайте авто, при этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника;
- прекратите движение и переждите непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев;
- не стойте на высоком месте или в открытом поле.
А вот велосипед и мотоцикл могут являться в это время потенциально опасными. Их надо уложить на землю и отойти на расстояние не менее 30 метров.
На улице:
- помните: в зоне грозы нельзя бегать и суетиться;
- снимите с себя все металлические украшения (цепочки, кольца, серьги);
- не приближайтесь к линиям электропередач или высоким деревьям;
- не стойте рядом с металлической оградой, стальными трубами, рельсами, а также вблизи других проводников электричества.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2019897-poholodanie-zamorozki-i-dozhdi-ozhidayutsya-v-kazahstane/