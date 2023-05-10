Жару до 33 градусов пообещали синоптики в мегаполисах Казахстана

Яблоня. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В среду, 10 мая, во всех трех мегаполисах страны - Алматы, Астане и Шымкенте - ожидается жаркая погода без осадков. Об этом сообщается на сайте госметеослужбы "Казгидромет".

Согласно прогнозам синоптиков, в Астане сегодня днем столбики термометров поднимутся до плюс 21-23 градусов, ночью в столице похолодает до плюс 11-13 градусов. Осадков здесь не ожидается, однако горожан информируют об усилении ветра до 9-14 метров в секунду.

В Алматы также ожидается погоду без осадков, днем термометры покажут плюс 27-29 градусов, ночью температура опустится до плюс 14-16 градусов. Скорость ветра в южной столице составит 2-7 м/с.

В Шымкенте специалисты прогнозируют жару до плюс 31-33 градусов, ночью в мегаполисе похолодает до плюс 15-17 градусов. Осадков в городе не будет, а скорость ветра составит 5-10 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2019861-zharu-do-33-gradusov-poobeschali-sinoptiki-v-megapolisah-kazahstana/