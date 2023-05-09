Какая погода ожидается в мегаполисах Казахстана на 9 мая

Цветущее дерево. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Во вторник, 9 мая, в казахстанских мегаполисах - Алматы, Астане и Шымкенте - будет жаркая погода, осадков также не ожидается. Актуальный прогноз представлен на официальном сайте РГП "Казгидромет".

По данным синоптиков, в Астане сегодня ожидается переменная облачность, без осадков. Воздух днем прогреется до 21-23 градусов, ночью в столице температура опустится до плюс 11-13 градусов. Скорость ветра днем составит днем 9-14 метров в секунду.

В Алматы сегодня ожидается погода без осадков. Днем термометры покажут плюс 23-25 градусов, ночью температура ожидается в пределах 9-11 градусов выше нуля. Скорость ветра в южной столице составит от 0 до 5 метров в секунду.

В Шымкенте синоптики прогнозируют жаркую погоду - днем температура воздуха составит плюс 29-31 градус, между тем ночью опустится до 11-13 градусов выше нуля. Скорость ветра ожидается в пределах 5-10 метров в секунду.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2019804-kakaya-pogoda-ozhidaetsya-v-megapolisah-kazahstana-na-9-maya/