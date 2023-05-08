Несколько улиц перекроют в Алматы до конца лета

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С 10 мая и до конца этого лета по нескольким улицам Алматы закроют проезд – связано это с реконструкцией теплосетей, передает NUR.KZ со ссылкой на ТОО "Алматинские тепловые сети".

С 10 мая по 30 августа в связи с проведением плановой реконструкции теплосетей в Алматы ограничат движение авто- и мототранспорта по нескольким улицам:

В Медеуском районе закроют проезд по улице Казыбек би – на участке между улицей Уалиханова и улицей Абдуллиных.

районе закроют проезд по улице Казыбек би – на участке между улицей Уалиханова и улицей Абдуллиных. В Бостандыкском районе движение приостановят по улице Ганди – на участке между представительством ЧФ "Фонд Нурсултана Назарбаева" и улицей Западный Желтоксан.

"Вводимые ограничения необходимы для обеспечения безопасности работ по реконструкции трубопроводов, пролегающих под проезжей частью названных уличных сегментов", – пояснили в ТОО "Алматинские тепловые сети".

В АлТС добавили, что жителям указанных участков горячая вода будет подаваться по временным схемам. Жителей и гостей города попросили отнестись к ситуации с пониманием и заранее предусмотреть пути объезда указанных городских участков.

Тем временем в Жетысуском районе Алматы, по информации АлТС, в нескольких домах на день – 10 мая с 09:00 до 21:00 – отключат горячую воду. Ограничения затронут дома, расположенные в микрорайонах:

Айнабулак-1;

Айнабулак-2;

Айнабулак-3;

Айнабулак-4;

Кокмайса;

Кулагер.

"Ограничения вводятся для подключения временного трубопровода, позволяющего в период реконструкции тепловых сетей сохранить горячее водоснабжение названных жилых массивов. Приносим извинения за временные неудобства", – добавили в "Алматинских тепловых сетях".

Накануне в АлТС предупредили об отключении от горячей воды еще ряда зданий, но уже в Турксибском районе города.

Ранее акимат предупреждал жителей и гостей Алматы о проводимых в городе испытаниях теплосетей. Часть из них уже прошла, еще часть – продлится до 12 мая.

Где будут проходить испытания теплосетей

10 и 11 мая

– Алмалинский и Бостандыкский районы:

квадрат улиц Кабанбай батыра – Айманова – Жандосова – Варламова;

Панфилова – Абая – Желтоксан – Тимирязева – Гоголя – речка Есентай.

11 и 12 мая

– Наурызбайский район:

Проектируемая – Айтбаева – Райымбека – Алтын Алаш.

– Алмалинский, Ауэзовский, и Бостандыкский районы:

Толе би – Сатпаева – Ашимова – Гайдара.

12 мая

– Алмалинский и Бостандыкский районы:

Карасай батыра – Байзакова – Тимирязева – Утепова – Розыбакиева.

Как подчеркнули в акимате, всем потребителям, проживающим в контурах на указанных территориях, горячее водоснабжение будет полностью сохранено.

Эти испытания, как поясняли в акимате, проводятся для проверки состояния теплосетей, их оборудования и выявления проблемных участков трубопроводов в рамках подготовки городского теплокомплекса к предстоящему отопительному сезону.

ТОО "Алматинские тепловые сети" (АлТС), по информации на ее официальном сайте, является одним из ключевых звеньев теплоэнергетического комплекса Алматы. Как заявляет сама компания, ее основная миссия заключается в бесперебойном обеспечении тепловой энергией потребителей с применением передовых технологий и оборудования, отвечающим высоким экологическим и технологическим стандартам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2019772-do-kontsa-leta-v-almaty-perekroyut-ryad-ulits/