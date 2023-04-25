Алматинцев предупредили об испытаниях теплосетей. Где их будут проводить

Трубопровод. Иллюстративное фото: Maksim Safaniuk / EyeEm / Getty Images

В Алматы проведут испытания теплосетей – горожан призвали соблюдать определенные меры предосторожности, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата южной столицы.

Гидравлические испытания тепловых сетей будут проводиться в период с 27 апреля по 14 мая на территории восьми районов Алматы, уточнили в ведомстве. Их будут проводить ежедневно с 4:00 до 7:00.

Как отметили в акимате, горожанам и гостям города рекомендуется соблюдать определенные меры предосторожности. Несмотря на меры обеспечения безопасности, не исключены нештатные ситуации, например, выход на поверхность воды, частичное разрушение дорожного покрытия.

"В таких случаях не предпринимайте никаких самостоятельных действий, немедленно покиньте место происшествия, сообщив о нем в ТОО "Алматинские тепловые сети" по телефонам: 378-06-48, 378-06-62 (прямой номер), call-центр: 341-07-00 или 341-07-77 (добавочный 1011 или 1014), а также 109", – говорится в сообщении.

График проведения испытаний теплосетей:

27 и 28 апреля

Жетысуский район:

микрорайоны Айнабулак-1, Айнабулак-2, Айнабулак-3, Айнабулак-4, Кокмайса;

Ангарская – Макатаева – Палладина – Павлодарская.

Алмалинский и Жетысуский районы:

Райымбека – Бродского – Рыскулова – Сейфуллина;

по улице Ботаническая;

Абылай хана – Богенбай батыра – Муратбаева – Макатаева – Сейфуллина – Тобаякова.

Ауэзовский район:

Улугбека – Жандосова – Саина – Яссауи.

С 27 апреля по 14 мая

Бостандыкский район:

Аскарова – микрорайон Мирас – санаторий «Алматы» – Саина – Аль-Фараби – микрорайон Казахфильм – Рыскулбекова – Каблукова – Басенова – Утепова – Розыбакиева – Жарокова – микрорайон Алмагуль – Ходжанова – КазНУ – Тимирязева – Ганди – Назарбаева;

Лисянского – Розыбакиева – Жарокова – Экспериментальная база – Ходжанова – Аль-Фараби – микрорайон Алмагуль;

микрорайон Орбита – Саина – Рыскулбекова – Розыбакиева – речка Большая Алматинка – Утепова – Жарокова – Басенова;

Медеуский район:

Тайманова – Чайкиной – Достык – Мендыкулова – Аль-Фараби – Жолдасбекова – Достык – Байжанова – санаторий МВД.

28 апреля

Жетысуский и Турксибский районы:

микрорайоны Кулагер;

Серикова – Ратушного;

Рыскулова – Жансугурова – Тихого – Глазунова.

Алатауский район:

Монке би – Момышулы – Райымбека – Онгасыровой.

28 апреля и 2 мая

Алмалинский и Медеуский районы:

Сейфуллина – Тобаякова – Назарбаева –Маметовой – Уалиханова – Айтеке би.

2 и 3 мая

Алатауский район:

Монке би – Момышулы – Онгарсыновой – микрорайон Зердели.

Алмалинский, Жетысуский и Медеуский районы:

Сейфуллина – Рыскулова – Жангильдина – Райымбека – Куратова – Гоголя;

Алмалинский район:

Карасай батыра – Гайдара – Райымбека – Масанчи.

Ауэзовский район:

Улугбека – Рыскулбекова – Саина – речка Большая Алматинка.

3 и 4 мая

Алатауский район:

поселок Аккайнар – Мамбетова – южная сторона БАКа.

Алмалинский, Бостандыкский и Медеуский районы:

Гоголя – Курганская – Сатпаева – Чайковского.

4 и 5 мая

Наурызбайский район:

Райымбека – Жунусова – Абай – Алтын орда.

Алатауский район:

Райымбека – Отрарская – Рыскулова – Н. Данченко.

Алмалинский район:

Чокина – Карасай батыра – Емцова – Райымбека.

Алмалинский и Ауэзовский районы:

Толе би – Рыскулова – Яссауи – Гайдара.

Алмалинский и Бостандыкский районы:

Айтеке би – Панфилова – Шевченко – Желтоксан – Сатпаева – Байтурсынова.

Ауэзовский район:

Абая – Рыскулова – Яссауи – Гайдара - речка Большая Алматинка.

5 мая

Алмалинский и Бостандыкский районы:

Карасай батыра – Кожамкулова – Тимирязева – Розыбакиева;

Ауэзовский район:

Толе би – Райымбека - Яссауи – Емцова.

10 и 11 мая

Алмалинский и Бостандыкский районы:

Кабанбай батыра – Айманова – Жандосова – Варламова;

Панфилова – Абая – Желтоксан – Тимирязева – Гоголя – речка Есентай.

11 и 12 мая

Наурызбайский район:

Проектируемая – Айтбаева – Райымбека – Алтын Алаш.

Алмалинский, Ауэзовский, и Бостандыкский районы:

Толе би – Сатпаева – Ашимова – Гайдара.

12 мая

Алмалинский и Бостандыкский районы:

Карасай батыра – Байзакова – Тимирязева – Утепова – Розыбакиева.

Как подчеркнули в акимате, всем потребителям, проживающим в контурах на указанных территориях, горячее водоснабжение будет полностью сохранено.

Как пояснили специалисты, гидравлические испытания проводятся для проверки состояния теплосетей, их оборудования и выявления проблемных участков трубопроводов в рамках подготовки городского теплокомплекса к предстоящему отопительному сезону.

"Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам!" - говорится в сообщении.

Согласно информации с официального сайта АлТС, компания является одним из ключевых звеньев теплоэнергетического комплекса Алматы.

Основная миссия заключается в бесперебойном обеспечении тепловой энергией потребителей с применением передовых технологий и оборудования, отвечающим высоким экологическим и технологическим стандартам.

На 2023 год общая протяженность магистральных и распределительных сетей составляет 1352,33 км. Для обеспечения гидравлического режима работы тепловых сетей установлено более 70 насосных станций.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2018165-almatintsev-predupredili-ob-ispytaniyah-teplosetey-gde-ih-budut-provodit/