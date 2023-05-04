Пункты пропуска на границе Казахстана и Китая не будут работать 7 и 9 мая

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Комитет государственных доходов Минфина РК на своем официальном сайте предупредил граждан о том, что 7 и 9 мая не будут работать пункты пропуска на границе с Китаем.

"В связи с праздничными днями 7 и 9 мая 2023 года пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет", - говорится в сообщении КГД.

Также в ведомстве отметили, что железнодорожные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе продолжат функционировать в штатном режиме.

"Просим перевозчиков и всех желающих пересечь границу заранее планировать свой маршрут с учетом введенных ограничений", - добавили в КГД.

Отметим, что 24 апреля МЦПС "Хоргос" возобновил свою деятельность спустя три года после ее приостановки в связи с эпидемиологической ситуацией в мире.

Работа центра была приостановлена в начале 2020 года из-за пандемии коронавирусной инфекции.

На прошлой неделе мы сообщали, что после возобновления работы МЦПС многие казахстанцы были возмущены новыми правилами.

По новым правилам, гражданин РК может провозить без пошлины не более 31 килограмма товара в месяц. За все, что превышает эту норму, нужно платить. За каждый дополнительный килограмм придется выложить 4 евро.

Предприниматели отметили, что условия для граждан Казахстана и Китая разные.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2019444-punkty-propuska-na-granitse-kazahstana-i-kitaya-ne-budut-rabotat-7-i-9-maya/