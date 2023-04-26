Казахстанцы возмутились новыми правилами открывшегося спустя три года "Хоргоса"

МЦПС "Хоргос". Фото: facebook.com/mcpskhorgos

Казахстанцы возмущены новыми правилами международного центра "Хоргос", который буквально на днях возобновил свою работу. Граждан не устраивают неравные условия с соседями, сообщает сайт телеканала КТК.

После трех лет простоя "Хоргос" вновь начал свою работу, но за это время обновились правила - по мнению некоторых казахстанцев, в худшую сторону.

В частности, изменились нормы провоза товаров.

"Действует норма провоза - это 31 килограмм на одного человека. Но допускается 5 килограммов - в случае, если этот товар неделимый.

К примеру, телевизор. Если телевизор весит 35 килограммов, посетитель без уплаты пошлины 31 килограмм забирает, на остальные 4 килограмма - с уплатой таможенной пошлины.

Если товар делимый, посетителю необходимо будет разделить товар и провезти только допустимую норму - 31 килограмм. Больше не получится", - заявил директор департамента инвестиций и маркетинга АО "УК СЭЗ" МЦПС "Хоргос" Асет Байгараев.

По новым правилам, гражданин РК может провозить без пошлины не более 31 килограмма товара в месяц. За все, что превышает эту норму, нужно платить. За каждый дополнительный килограмм придется выложить 4 евро (по курсу НБК, 1 евро равен 501,86 тенге).

Этим остались недовольны казахстанские предприниматели. Они заявили, что новые нормы действуют в ущерб отечественному бизнесу. И отметили, что условия для граждан Казахстана и Китая разные.

"Это свободная экономическая зона. Это ни для кого не выгодно. Вот представьте: туристы, они приезжают за сотни километров. И как они будут обходиться 31 килограммом? На сегодняшний день на китайской стороне в день норма провоза составляет 8000 юаней, а у нас на казахстанской стороне - сравнение сделайте - 31 килограмм в месяц", - возмущается предприниматель Акмарал Иманжанова.

Как подчеркивают корреспонденты телеканала, нормы беспошлинного ввоза для граждан нашей страны установил совет Евразийской экономической комиссии - местная администрация не в силах что-либо изменить.

Своим мнением по данному вопросу также поделились представители центра - они считают, что "Хоргос" предназначен вовсе не для коммерции.

Директор департамента инвестиций и маркетинга Асет Байгараев подчеркнул, что площадка предназначается для развития туризма.

"Наш центр предназначен исключительно для развития туристического потенциала. Этот центр необходимо использовать как площадку для развития внутреннего туризма Казахстана. В том числе центр был предназначен для торгово-экономического обмена между двумя странами. Соответственно, не для коммерческих, не для предпринимателей. То есть он никак не был предназначен для вывоза товаров для последующей реализации на территории Казахстана", - заявил он.

Также возмущение казахстанцев вызвали неравные условия пребывания в "Хоргосе". По словам корреспондентов, жители Китая могут свободно передвигаться на личном авто, а гражданам Казахстана ездить на своей машине нельзя.

Помимо этого нашим соотечественникам приходится проходить строгий досмотр.

Представители КНР заявили, что это - вынужденная мера, так как пять лет назад с казахстанской стороны не смогли обеспечить должную безопасность. Теперь правоохранители Китая вынуждены сами следить за порядком.

Источник: КТК

24 апреля МЦПС "Хоргос" возобновил свою деятельность спустя три года после ее приостановки в связи с эпидемиологической ситуацией в мире.

Отметим, что открытие центра переносилось - ранее планировалось, что "Хоргос" вновь откроется еще зимой - 8 января, но было решено подождать.

Работа казахстанской части МЦПС "Хоргос" была приостановлена в начале 2020 года. Такое решение было принято правительством в рамках мер по борьбе с коронавирусом.

На официальном сайте центра говорится, что МЦПС "Хоргос" - комплекс торгового, экономического, инвестиционного сотрудничества, а также развития туризма, состоящий из казахстанской и китайской частей, расположенных на приграничных сопредельных территориях двух РК и КНР.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2018261-kazahstantsy-vozmutilis-novymi-pravilami-otkryvshegosya-spustya-tri-goda-horgosa/