Стало известно, когда "Хоргос" возобновит свою работу

МЦПС "Хоргос". Фото: instagram.com/mcps_khorgos

Спустя более чем три года после приостановки своей деятельности МЦПС "Хоргос" возобновляет свою работу. Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте центра.

Как отметили в публикации, прошло более трех лет с тех пор, как МЦПС "Хоргос" приостановил свою деятельность в связи с эпидемиологической ситуацией в мире.

"Рады вам сообщить, что МЦПС "Хоргос" возобновляет свою деятельность и будет функционировать в штатном режиме с 24 апреля 2023 года", – говорится в сообщении.

Ранее планировалось, что международный центр "Хоргос" на границе Казахстана и Китая возобновит свою работу с 8 января. Однако ближе к этой дате стало известно, что работу центра перенесли на неопределенный срок.

Напомним, что работа казахстанской части МЦПС "Хоргос" была временно приостановлена в начале 2020 года. Такое решение было принято правительством в рамках мер по борьбе с коронавирусом, сообщалось на официальном информационном ресурсе премьер-министра РК 26 января 2020 года.

Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос" – это комплекс торгового, экономического, инвестиционного сотрудничества, а также развития туризма, состоящий из казахстанской и китайской частей, расположенных на приграничных сопредельных территориях двух государств, говорится на официальном сайте центра.

МЦПС "Хоргос". Скриншот: google.com/maps

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2017538-stalo-izvestno-kogda-horgos-vozobnovit-svoyu-rabotu/