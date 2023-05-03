"У нас Toyota – это инвестиция": депутат рассказал, почему казахстанцы везут авто из других стран

Ключи от машины и деньги. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Депутат Наурыз Сайлаубай на заседании мажилиса рассказал, почему казахстанцы везут авто из соседних стран вместо покупки в Казахстане – из-за высоких цен самая часто покупаемая Toyota Camry стала в нашей стране инвестицией, передает корреспондент NUR.KZ.

"Почему простое население завозит автомобили из других государств? Потому что цены на авто (прим. авт. – подержанные) растут. К примеру, 2-3 года назад авто Toyota Camry 20 стоила 2 млн тенге, сейчас почти 4 млн тенге.

В нашей стране теперь если покупаешь Toyota, это воспринимается как инвестиция. Потому что цена старого приобретенного авто с каждым годом становится все дороже, а авто, собранные у нас, недоступны для обычных граждан, цена не соответствует качеству.

Стоимость ставок утилизационного и первоначального регистрационного сборов, если официально покупать авто за границей, также превышает стоимость транспорта. Поэтому наши граждане до сих пор завозят автомобили из соседних стран", — заявил депутат.

Он добавил, что завоз нелегализованных авто в Казахстан продолжается, что может привести к еще большим проблемам в будущем. Депутат напомнил, что в сентябре 2022 года из-за большого количество нелегализованных авто президенту пришлось объявить разовую меру по их узакониванию.

Отметим, что для решения данной проблемы депутат Сайлаубай предложил разрешить легализацию иностранных авто в Казахстане, которые ввезли после 1 сентября 2022 года и не попали под разовую меру по легализации.

Напомним, что 23 января в Казахстане стартовала легализация иностранных транспортных средств, ввезенных в страну до 1 сентября 2022 года, которая продлится до 1 июля 2023 года.

В этот период владельцы иностранных машин смогут легализовать их по льготным правилам, то есть уплатив только сбор за первичную регистрацию (200 тыс. тенге), госпошлину за техпаспорт (4 313 тенге) и за госномер (9 660 тенге).

Позже в МВД сообщили, что праворульные иностранные автомобили, завезенные в Казахстан под видом запчастей, смогут пройти первичную регистрацию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2019190-u-nas-toyota-eto-investitsiya-deputat-rasskazal-pochemu-kazahstantsy-vezut-avto-iz-drugih-stran/