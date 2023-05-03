Легализовать авто, ввезенные в Казахстан после 1 сентября 2022 года, предложили в Казахстане

Водитель. Иллюстративное фото: pexels.com

На заседании мажилиса депутат Наурыз Сайлаубай поднял вопрос статуса автомобилей, которые были ввезены в Казахстан после 1 сентября 2022 года и остались не легализованы, передает корреспондент NUR.KZ.

"1 сентября 2022 года Касым-Жомарт Токаев в послании народу Казахстана предложил принять разовую меру по легализации автомобилей, нелегально завезенных в страну. В 2023 году на основании постановления правительства утверждена ставка сбора и утилизационный сбор для транспортных средств, ввезенных до 1 сентября 2022 года, в размере 200 тысяч тенге.

В настоящее время мы поднимаем вопрос о судьбе около 80 тысяч автомобилей, въехавших на территорию нашей страны после 1 сентября 2022 года", – заявил депутат.

Сайлаубай добавил, что с 1 сентября 2022 года гражданам Казахстана, управлявшим транспортом с иностранной регистрацией, разрешен въезд в страну – по этой причине незаконно ввезенных авто становится все больше, что станет еще более масштабной проблемой в будущем.

"ОСДП предлагает продлить срок легализации транспортных средств до тех пор, пока мы не найдем и не утвердим конкретные меры против незаконного ввоза автомобилей.

Среди владельцев этих автомобилей есть матери-одиночки, многодетные семьи, семьи, воспитывающие детей с ограничивающими возможностями, молодые люди до 35 лет", – добавил депутат.

Напомним, ранее в Комитете госдоходов объяснили, собственники каких транспортных средств могут легализовать свои авто за 200 тысяч тенге.

Также в МВД сообщали, сколько иностранных авто казахстанцы успели легализовать.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2019189-legalizovat-avto-vvezennye-v-kazahstan-posle-1-sentyabrya-2022-goda-predlozhili-v-kazahstane/