Гроза и заморозки ожидаются в мегаполисах Казахстана

Дождь в городе. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В воскресенье, 30 апреля, в Алматы ожидается гроза, в Шымкенте - жара до 31 градуса, а в Астане - небольшое похолодание. Об этом сообщается на сайте РГП "Казгидромет".

Согласно прогнозам синоптиков, в Алматы днем термометры покажут плюс 22-24 градуса, ночью температура опустится до 10-12 градусов тепла. При этом в мегаполисе ожидается гроза, из-за чего здесь объявлено штормовое предупреждение. Скорость ветра в южной столице составит 2-7 метров в секунду, но при грозе возможны порывы до 13 м/с.

В Астане сегодня днем похолодает до плюс 12-14 градусов, а ночью в столице прогнозируют заморозки до 3-5 градусов. Скорость ветра составит 3-8 м/с, осадков в столице не ожидается.

В Шымкенте по-прежнему жарко: днем столбики термометров поднимутся до плюс 29-31 градуса, ночью опустятся до плюс 12-14 градусов. Скорость ветра составит 8-13 м/с.

Отметим, что сегодня в ряде областей страны объявлено штормовое предупреждение.

Ранее мы рассказывали, как вести себя при грозе.

В квартире, доме, здании:

не подходите близко к электропроводке, антеннам,

закройте окна, выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы,

не касайтесь металлических предметов.

В транспорте:

не покидайте авто, при этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника;

прекратите движение и переждите непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев,

не стойте на высоком месте или в открытом поле.

А вот велосипед и мотоцикл могут являться в это время потенциально опасными. Их надо уложить на землю и отойти на расстояние не менее 30 метров.

На улице:

помните: в зоне грозы нельзя бегать и суетиться,

снимите с себя все металлические украшения (цепочки, кольца, серьги),

не приближайтесь к линиям электропередач или высоким деревьям,

не стойте рядом с металлической оградой, стальными трубами, рельсами, а также вблизи других проводников электричества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2018798-groza-i-zamorozki-ozhidayutsya-v-megapolisah-kazahstana/