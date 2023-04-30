Гроза и заморозки ожидаются в мегаполисах Казахстана
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В воскресенье, 30 апреля, в Алматы ожидается гроза, в Шымкенте - жара до 31 градуса, а в Астане - небольшое похолодание. Об этом сообщается на сайте РГП "Казгидромет".
Согласно прогнозам синоптиков, в Алматы днем термометры покажут плюс 22-24 градуса, ночью температура опустится до 10-12 градусов тепла. При этом в мегаполисе ожидается гроза, из-за чего здесь объявлено штормовое предупреждение. Скорость ветра в южной столице составит 2-7 метров в секунду, но при грозе возможны порывы до 13 м/с.
В Астане сегодня днем похолодает до плюс 12-14 градусов, а ночью в столице прогнозируют заморозки до 3-5 градусов. Скорость ветра составит 3-8 м/с, осадков в столице не ожидается.
В Шымкенте по-прежнему жарко: днем столбики термометров поднимутся до плюс 29-31 градуса, ночью опустятся до плюс 12-14 градусов. Скорость ветра составит 8-13 м/с.
Отметим, что сегодня в ряде областей страны объявлено штормовое предупреждение.
Ранее мы рассказывали, как вести себя при грозе.
В квартире, доме, здании:
- не подходите близко к электропроводке, антеннам,
- закройте окна, выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы,
- не касайтесь металлических предметов.
В транспорте:
- не покидайте авто, при этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника;
- прекратите движение и переждите непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев,
- не стойте на высоком месте или в открытом поле.
А вот велосипед и мотоцикл могут являться в это время потенциально опасными. Их надо уложить на землю и отойти на расстояние не менее 30 метров.
На улице:
- помните: в зоне грозы нельзя бегать и суетиться,
- снимите с себя все металлические украшения (цепочки, кольца, серьги),
- не приближайтесь к линиям электропередач или высоким деревьям,
- не стойте рядом с металлической оградой, стальными трубами, рельсами, а также вблизи других проводников электричества.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2018798-groza-i-zamorozki-ozhidayutsya-v-megapolisah-kazahstana/