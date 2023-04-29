Жара до 31 градуса ожидается в одном из мегаполисов Казахстана

Солнце над городом. Иллюстративное фото: pexels.com

Синоптики рассказали о погоде на 29 апреля в Астане, Алматы и Шымкенте. В двух мегаполисах ожидается дождь с грозой. Информация опубликована на официальном сайте "Казгидромета".

В Астане в субботу синоптики прогнозируют дождь с грозой. Температура воздуха днем до +18...+20 градусов. Скорость ветра: 9-14, днем порывы 15-18 метров в секунду.

В Алматы 29 апреля также ожидается дождь. Дневная температура воздуха прогреется до +24...+26 градусов. Скорость ветра: 2-7, при грозе 13 метров в секунду.

В Шымкенте прогнозируется переменная облачность. Днем температура воздуха может достигнуть отметки в +29...+31 градус. Скорость ветра: 5-10 метров в секунду.

Что делать во время грозы

Спасатели отмечают, что гроза относится к одному из самых опасных для человека природных явлений. Мгновенный удар молнии может вызвать паралич, глубокую потерю сознания, остановку дыхания и сердца.

Правила поведения при грозе:

стоит избегать открытой местности. Молния бьет в самую высокую точку, одинокий человек в поле - это и есть та самая точка. Если вы по какой-то причине остались один в открытой местности, спрячьтесь в любом возможном углублении, сядьте на корточки и пригните голову;

во время грозы избегайте воды, так как она - отличный проводник тока. Удар молнии распространяется вокруг водоема в радиусе 100 метров. Поэтому при грозе необходимо подальше отойти от берега, нельзя купаться и ловить рыбу;

очень опасно во время грозы разговаривать по мобильному телефону, лучше его выключить;

желательно избавиться от металлических предметов. Часы, цепочки и даже раскрытый над головой зонтик - потенциальные цели удара;

в лесу держитесь подальше от высоких деревьев. Самый оптимальный вариант - усесться между низкорослыми деревьями с густыми кронами;

машина достаточно хорошо защищает находящихся внутри людей, поскольку даже при ударе молнии разряд идет по поверхности металла. Поэтому если гроза застала вас в автомобиле, закройте окна, отключите радиоприемник, сотовый телефон и GPS-навигатор. Не следует дотрагиваться до ручек дверей и других металлических деталей;

велосипед и мотоцикл в отличие от машины от грозы вас не спасут. Необходимо слезть, уложить транспорт и отойти на расстояние примерно 30 метров от него.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2018731-zhara-do-31-gradusa-ozhidaetsya-v-odnom-iz-megapolisov-kazahstana/