Морозы до 10 градусов вернутся в Казахстан

Заморозки. Иллюстративное фото: pixabay.com

В ближайшее время, согласно прогнозу синоптиков, на большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды. В некоторых регионах будут заморозки, сообщается на сайте РГП "Казгидромет".

Согласно прогнозу синоптиков, на большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды – пройдут дожди с грозами.

Ночью на севере, в центре, на востоке – осадки в виде дождя и снега. В горных районах юго-востока временами ожидаются сильные дожди с градом, гласит прогноз.

По республике ожидаются усиление ветра, туман. В южных регионах – пыльные бури.

"В конце периода вторжение Северного антициклона вызовет понижение температур на большей части Казахстана. На севере, северо-западе, в центре в ночные часы ожидаются заморозки до 1-7 градусов, на востоке – понижение до 1-10 (градусов – прим. ред.) мороза", – говорится в сообщении.

Сегодня, 28 апреля, в Астане, Алматы и Шымкенте, по прогнозам синоптиков, стоит жаркая погода. При этом ночью в мегаполисах ожидается похолодание.

Согласно консультативному прогнозу погоды по Казахстану на апрель 2023 года, в течение текущего месяца происходило дальнейшее накопление тепла.

Так, средние температуры по регионам в течение последних 10-ти дней апреля, как отмечалось, следующие:

на севере, в центре и на востоке страны: ночью – до +5...+13, днем – до +15...+25 градусов;

в южных регионах и на западе: ночью – до +10...+17, а днем – до +25...+35 градусов.

При этом синоптики не исключали возвраты холодов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2018691-morozy-do-10-gradusov-vernutsya-v-kazahstan/