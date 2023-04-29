Астанчан предупредили об антитеррористических учениях

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В субботу, 29 апреля, в Астане пройдут антитеррористические учения, в связи с чем в оперативном штабе по борьбе с терроризмом обратились к горожанам, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП столицы.

Плановые антитеррористические учения пройдут в условиях железнодорожного вокзала "Нурлы Жол" по адресу: улица М.Тынышбайулы, 8.

"Целью мероприятия является проверка готовности сил и средств оперативного штаба к выполнению задач по экстренному реагированию на террористические проявления, минимизации и ликвидации последствий акта терроризма", - говорится в сообщении.

Отмечается, что учение максимально приближено к боевым условиям с различными элементами сложности.

"Предусмотрены меры ограничения в районе железнодорожного вокзала. В этой связи призываем граждан с пониманием отнестись к проводимым учебным мероприятиям, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных служащих государственных органов", - обратились к астанчанам в оперштабе.

Напомним, ранее антитеррористические учения прошли в Шымкенте и Алматы.

Добавим также, что в Казахстане действует Антитеррористический центр, руководителем которого является председатель КНБ Ермек Сагинбаев.

Как сообщается на официальном сайте центра, Антитеррористический центр является постоянно действующим консультативно-совещательным органом, образуемым при уполномоченном органе в сфере координации противодействия терроризму, в целях создания, поддержания и развития условий, необходимых и достаточных для эффективного противодействия терроризму в Казахстане, в том числе для обеспечения согласованности действий государственных органов и органов местного самоуправления в этой сфере.

Антитеррористические учения периодически проводятся во всех регионах страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2018741-astanchan-predupredili-ob-antiterroristicheskih-ucheniyah/