Антитеррористические учения пройдут в Алматы: в оперштабе обратились к горожанам

Полицейский. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В пятницу, 14 апреля, в Бостандыкском районе Алматы будут проведены антитеррористические учения, передает NUR.KZ со ссылкой на Алматинский городской оперативный штаб по борьбе с терроризмом.

Как сообщили в штабе, учения будут проведены в торгово-развлекательном центре MEGA Alma-Ata, расположенном по адресу улица Розыбакиева, 247А.

"Цель учения – отработка навыков взаимодействия при возникновении угроз террористического характера в местах массового скопления людей.

Учебные задачи направлены на совершенствование механизма пресечения акта терроризма на объектах уязвимых в террористическом отношении", – говорится в сообщении.

В АГОШ предупредили также, что в период проведения учений будут предусмотрены меры ограничения.

"Призываем граждан с понимаем отнестись к проводимым мероприятиям, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования служащих государственных органов, задействованных в проведении учений", - обратились к алматинцам в штабе.

В АГОШ напомнили, что, согласно статье 443 Кодекса РК "Об административных правонарушениях", неповиновение законному требованию лица, участвующего в обеспечении общественного порядка, влечет за собой административную ответственность.

Отметим, что в Казахстане действует Антитеррористический центр, руководителем которого является председатель КНБ Ермек Сагинбаев.

Как сообщается на официальном сайте центра, Антитеррористический центр является постоянно действующим консультативно-совещательным органом, образуемым при уполномоченном органе в сфере координации противодействия терроризму, в целях создания, поддержания и развития условий, необходимых и достаточных для эффективного противодействия терроризму в Казахстане, в том числе для обеспечения согласованности действий государственных органов и органов местного самоуправления в этой сфере.

Добавим также, что антитеррористические учения периодически проводятся во всех регионах страны. В Астане в последний раз антитеррористические учения были проведены в октябре прошлого года, а в Алматы - ровно год назад.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2016696-antiterroristicheskie-ucheniya-proydut-v-almaty-politsiya-obratilas-k-gorozhanam/