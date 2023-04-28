Жара выше 30 градусов ожидается в казахстанских мегаполисах

Одуванчики. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Жаркую погоду обещают синоптики в пятницу, 28 апреля, в крупнейших городах Казахстана - Астане, Алматы и Шымкенте. Актуальный прогноз опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Согласно прогнозу, в Алматы сегодня днем столбики термометров поднимутся до 25-27 градусов выше нуля, ночью в южной столице похолодает до плюс 12-14 градусов. Осадков не будет, а скорость ветра составит от 0 до 5 метров в секунду.

В Астане также сегодня осадков не ожидается, термометры днем покажут плюс 25-27 градусов, ночью температура воздуха опустится до плюс 6-8 градусов. Скорость ветра в столице составит 5-10 м/с.

В Шымкенте ожидается еще более жаркая погода - здесь днем воздух прогреется до плюс 29-31 градуса, а ночью похолодает до плюс 12-14 градусов. Осадков в третьем мегаполисе не будет, скорость ветра составит 8-13 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2018586-zhara-vyshe-30-gradusov-ozhidaetsya-v-kazahstanskih-megapolisah/