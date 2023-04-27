Жаркая погода ожидается во всех трех мегаполисах Казахстана

Цветы. Иллюстративное фото: pixabay.com

В четверг, 27 апреля, в казахстанских мегаполисах - Алматы, Астане и Шымкенте - ожидается жаркая погода без осадков. Актуальный прогноз представлен на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Согласно прогнозам синоптиков, в Алматы сегодня ожидается погода без осадков. Днем термометры покажут плюс 22-24 градуса, ночью температура опустится до плюс 10-12 градусов. Скорость ветра в южной столице составит от 0 до 5 метров в секунду.

В Астане также обещают ясную, солнечную погоду - осадков в столице сегодня не ожидается. Воздух днем прогреется до 24-26 градусов выше нуля, ночью в столице похолодает до плюс 7-9 градусов. Скорость ветра составит 2-7 м/с.

В Шымкенте днем столбики термометров поднимутся до плюс 27-29 градусов, ночью опустятся до плюс 10-12 градусов. Осадков в мегаполисе не будет, но из-за сильного ветра здесь объявлено штормовое предупреждение - скорость ветра составит 8-15/с с порывами до 15-23 м/с.

Напомним, штормовое предупреждение объявлено еще в нескольких областях Казахстана.

Как не пострадать при сильном ветре

Как сообщается на официальном сайте одного из региональных ДЧС, штормовые ветры – одно из наиболее распространенных стихийных бедствий. Следует учитывать, что при ветре (14-17 м/с) могут быть опрокинуты установленные вдоль улиц рекламные щиты, светодиодные панно и транспаранты на самостоятельных опорах.

При штормовом ветре (до 24 м/с) могут быть повалены деревья, оборваны линии электропередач. Потому важно знать общие меры безопасного поведения во время сильного ветра.Так, находясь в доме или в квартире:

закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;

безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон.

Если сильный ветер застал вас на улице:

укройтесь в подъезде или прочном здании;

не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;

не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и так далее;

держитесь подальше от гнилых, старых, одиночно стоящих деревьев.

Автомобилистам важно помнить о том, что при сильном ветре нельзя парковать автотранспорт под деревьями, билбордами или электропроводами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2018426-zharkaya-pogoda-ozhidaetsya-vo-vseh-treh-megapolisah-kazahstana/