Министр Ильин рассказал, какую музыку предпочитает слушать

Юрий Ильин. Фото: NUR.KZ/Алена Бутенко

Глава МЧС провел встречу с населением в городской филармонии в Астане. В связи с этим представители СМИ поинтересовались, какую музыку он предпочитает слушать, передает корреспондент NUR.KZ.

Юрий Ильин заявил, что его музыкальные предпочтения во многом зависят от настроения.

"С учетом, может быть, и возраста, нравятся более осмысленные произведения, которые заставляют задуматься о чем-то, навевают воспоминания. Более спокойная музыка, иногда классическая, рок-группы, которые являются классикой современной музыки, многое зависит от настроения", – сказал он.

При этом он не стал называть конкретные группы или названия композиций, заявив, что это будет рекламой.

А современную музыку глава МЧС, как выяснилось, не слушает. Ее он назвал "не всегда понятным набором слов".

Напомним, Юрий Ильин занимает должность главы МЧС с сентября 2020 года. Он был дважды переназначен на эту должность указом президента в январе 2022-го и в апреле 2023 года.

Согласно информации на сайте МЧС РК, Ильин Юрий Викторович родился 9 апреля 1968 года в городе Куйбышев РСФСР. В 1989 году он окончил Алма-Атинское высшее общевойсковое командное училище имени Маршала Советского Союза Конева И.С. по специальности "инженер по эксплуатации гусеничных и колесных машин". В 2006 году окончил Кыргызскую государственную юридическую академию по специальности "юрист".

Ранее он занимал должность заместителя акима Алматы, затем работал государственным инспектором Отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации президента РК, позже четыре года занимал пост заместителя министра внутренних дел РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2018667-ministr-ilin-rasskazal-kakuyu-muzyku-predpochitaet-slushat/