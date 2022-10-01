Антитеррористические учения пройдут в Астане: оперштаб обратился к горожанам

Военные с собакой. Иллюстративное фото: официальный сайт КНБ

Столичный оперативный штаб по борьбе с терроризмом обратился к астанчанам в связи с проведением в городе антитеррористических учений "Вираж-2022", передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Астаны.

Антитеррористические учения пройдут сегодня, 1 октября, с 10:00 до 12:00 на территории учебного центра, расположенного вдоль объездной дороги АН64, за авторынком.

Целью мероприятия является проверка готовности сил и средств к выполнению задач по реагированию на различные кризисные ситуации, в том числе сопровождающиеся террористическими проявлениями.

"Учение максимально приближено к боевым условиям и содержит различные элементы сложности", - подчеркнули в оперштабе.

В рамках учения по объездной дороге АН64 будет передвигаться военная техника, из-за чего будет ограничено движения для автотранспорта.

"В связи с этим призываем граждан с пониманием отнестись к проводимым учебным мероприятиям, соблюдать меры безопасности, выполнять законные требования служащих государственных органов, доверять только официальным источникам информации и не допускать распространение ложной информации среди населения", - добавили в оперштабе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1990562-antiterroristicheskie-ucheniya-proydut-v-astane-opershtab-obratilsya-k-gorozhanam/