Кошелек с крупной суммой денег в тенге и долларах вернули девушке в Шымкенте

Динара Розакулова и полицейский. Фото: polisia.kz

27-летней жительнице Шымкента Динаре Розакуловой вернули кошелек с крупной суммой денег. Девушка обратилась в линейный отдел полиции, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Как рассказали правоохранители, 25 апреля в линейный отдел полиции на станции Шымкент обратилась 27-летняя жительница города Динара Розакулова.

В своем заявлении она указала, что 24 апреля около 03.00 ночи в туалете аэропорта оставила кошелек, где находились 700 тысяч тенге и 50 долларов США (около 23 тыс. тенге).

Вернувшись за ним, девушка его уже не нашла. Проведенными мероприятиями сотрудники линейного отдела полиции обнаружили в аэропорту кошелек со всем содержимым и передали его владелице.

Жительница Шымкента выразила благодарность стражам порядка.

Напомним, ранее стало известно, что водитель Тимур Сулейманов ехал из Астаны и остановился возле кафе, расположенного в селе Карабутак Актюбинской области, чтобы позавтракать.

На столе в заведении он обнаружил барсетку, в которой находились 1100 долларов США (около 500 тыс. тенге), 465 тысяч тенге и документы. Находку мужчина передал полицейским, которые установили, что барсетка принадлежит гражданину Кыргызстана. Правоохранители связались с иностранцем и передали потерянную вещь.

Также сообщалось, что россиянину вернули оставленную в кафе Костаная барсетку с крупной суммой денег.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2018500-koshelek-s-krupnoy-summoy-deneg-v-tenge-i-dollarah-vernuli-devushke-v-shymkente/