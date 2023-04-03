Казахстанец вернул потерянную барсетку с крупной суммой в тенге и долларах (видео)

Мужчина и полицейский. Кадр из видео: t.me/POLICE_of_KZ

В Актюбинской области иностранец потерял барсетку с крупной суммой денег и документами. Ее обнаружил в кафе водитель и вернул владельцу, передает Telegram-канал "Новости МВД РК".

Как рассказали в ведомстве, 31 марта водитель Тимур Сулейманов ехал из Астаны и остановился возле кафе, расположенного в селе Карабутак Айтекебийского района, чтобы позавтракать. На столе в заведении он нашел барсетку, в которой находились 1100 долларов США (около 500 тыс. тенге), 465 тысяч тенге и документы.

Находку мужчина передал полицейским, которые установили, что барсетка принадлежит гражданину Кыргызстана.

Стражи порядка связались с иностранцем и передали потерянную вещь. Мужчина выразил благодарность водителю и правоохранителям.

Что делать при утере документов

Как указывается на портале gov.kz, утеря личных документов - это весьма неприятное событие, но следует знать, что восстановить их сейчас не так сложно, как это было раньше.

В большинстве случаев для получения дубликата утерянного документа нужно лишь посетить филиал НАО ГК "Правительство для граждан" (ЦОН), заполнить заявление и, при необходимости, оплатить госпошлину.

Ключевым документом, который требуется для получения других, является удостоверение личности. Если в числе прочих вы потеряли удостоверение, то его необходимо восстановить в первую очередь.

В случае утери удостоверения личности в ЦОН нужно предоставить:

письменное заявление о восстановлении удостоверения личности с указанием обстоятельств утраты; квитанцию об оплате госпошлины (стоимость - 0,2 МРП) либо документ, подтверждающий освобождение от оплаты госпошлины; паспорт гражданина Республики Казахстан (при наличии).

В случае кражи:

талон-уведомление из органа уголовного преследования, принявшего заявление о краже либо хищении удостоверения личности; квитанцию об оплате госпошлины (стоимость - 0,2 МРП) либо документ, подтверждающий освобождение от оплаты госпошлины; паспорт гражданина Республики Казахстан (при наличии).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2015204-kazahstanets-vernul-poteryannuyu-barsetku-s-krupnoy-summoy-v-tenge-i-dollarah-video/