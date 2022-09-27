Россиянину вернули оставленную в кафе Костаная барсетку с крупной суммой денег

Дмитрий Никитин. Фото: ДП Костанайской области

Россиянин Дмитрий Никитин заехал в кафе в Костанае и оставил там барсетку с крупной суммой денег. Утерянную вещь нашли полицейские, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

По информации ведомства, житель города Невьянска в Свердловской области в выходные дни возвращался домой из поездки в Байконур, куда он отправился встретиться с сослуживцами по армии и увидеть запуск ракеты.

По дороге мужчина заехал в кафе в Костанае, а когда уже был на границе, то обнаружил, что оставил в заведении барсетку с крупной суммой денег и банковскими картами.

"Я подумал, что возвращаться нет смысла, но все же решил найти номер кафе в интернете. К сожалению, телефон не отвечал. Я позвонил в полицию. Уже через полчаса мне сообщили, что пропажа нашлась", - рассказал Дмитрий.

Стражи порядка обнаружили барсетку за столом, где обедал россиянин. Мужчина поблагодарил костанайских полицейских за оперативность.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1989783-rossiyaninu-vernuli-ostavlennuyu-v-kafe-kostanaya-barsetku-s-krupnoy-summoy-deneg/