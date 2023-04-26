Когда в Астане начнут отключать отопление, рассказали в акимате

Батарея. Иллюстративное фото: pixabay.com

Поэтапное отключение отопления в столице в связи с наступление благоприятных погодных условий начнется уже завтра, 27 апреля, сообщается в официальном Telegram-канале акимата Астаны.

"В связи с наступлением благоприятных погодных условий в Астане принято решение поэтапного отключения отопления с 27 апреля", – говорится в сообщении.

Согласно прогнозу погоды, опубликованному на сайте РГП "Казгидромет", с 26 по 28 апреля в Астане температура воздуха днем составит от 22 до 27 градусов тепла, осадков при этом не ожидается.

Сегодня температура воздуха в столице равна +22...+24 градусам тепла.

Завтра, 27 апреля, прогнозируется переменная облачность и 24-26 градусов тепла, 28 апреля днем температура воздуха составит 25-27 градусов выше нуля.

Напомним, что отопительный сезон в Астане стартовал раньше срока в связи с похолоданием – 29 сентября.

Тем временем в Алматы начали поэтапно отключать отопление с 20 апреля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2018395-kogda-v-astane-nachnut-otklyuchat-otoplenie-rasskazali-v-akimate/