"Умерший" по ошибке актюбинец три месяца не может вернуть пенсию

Ромахан Кенжибаев. Кадр из видео: телеканал "Астана" / astanatv.kz

В Актобе пенсионер, случайно занесенный в список умерших еще в октябре, до сих пор разбирается с последствиями. Ромахан Кенжибаев уже три месяца не может получить пенсию. Он ходит в центр выплаты пенсий как на работу, но там лишь обещают разобраться, передает телеканал "Астана".

Напомним, в октябре 68-летний житель Актобе обратился в поликлинику и там узнал, что несколько дней как мертв.

Фальшивая смерть доставила Ромахану Кенжибаеву проблем. Его документы оказались недействительными, были заблокированы и банковские карты.

И хотя в медучреждении извинились и помогли восстановить удостоверение личности и банковские карты, пенсионер все равно не может добиться пенсионных выплат.

"Прихожу каждый день и каждый день обещают: "Завтра-завтра". Сходил к директору, она опять говорит: "Завтра после обеда получите пенсию". Ну три месяца не получал, а за один день как решится?! Сам бегаю, сам разбираюсь, это все мне уже надоело", – рассказал житель Актобе Ромахан Кенжибаев.

Как пояснили в областном филиале "Правительства для граждан", сведения о "смерти" пенсионера поступили в базу 7 октября. По закону выплату пенсий и других пособий останавливают со следующего месяца. О том, что произошла ошибка, специалисты узнали лишь три недели назад, когда к ним обратилась медсестра, которая и "похоронила" Кенжибаева.

"Сотрудники госкорпорации принимают все меры для устранения ошибки. Выплата пенсии данному гражданину будет восстановлена с 1 числа следующего месяца", – сообщила PR-менеджер госкорпорации "Правительство для граждан" по Актюбинской области Асылгуль Айдарова.

По словам специалистов, с 1 января будут возобновлены все выплаты, тогда же и поступит пенсия за три прошедших месяца.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2001468-umershiy-po-oshibke-aktyubinets-tri-mesyatsa-ne-mozhet-vernut-pensiyu/