Возобновление работы Хоргоса перенесли на неопределенный срок

МЦПС "Хоргос". Фото: instagram.com/mcps_khorgos

Международный центр "Хоргос" на границе Казахстана и Китая не возобновит свою работу с 8 января, как планировалось ранее, об этом сообщается на официальном сайте центра.

Как напомнили в центре, 28 декабря ушедшего года прошло рабочее совещание между административным комитетом СЭЗ "Хоргос" СУАР КНР и управляющей компанией, в ходе которого руководитель СЭЗ "Хоргос" Сюй Синь Минь сообщил о снятии карантинных мер в КНР и открытии границ для туристов, а также выразил свое намерение о возобновлении функционирования МЦПС "Хоргос" в штатном режиме с 8 января 2023 года.

"Учитывая сжатые сроки, управляющая компания активно начала подготовительные работы, для решения технических моментов и согласовательных процессов с государственными органами РК.

В связи с изложенным, сообщаем, что к 8 январю 2023 года возобновить деятельность казахстанской части Центра не представляется возможным.

Управляющая компания приложит все силы в целях возобновления деятельности Центра в кратчайшие сроки", - говорится в сообщении Центра.

Отмечается, что официальная дата открытия Центра с учетом китайского праздника "Чунь Цзе" (Праздник весны), а также празднованием Наурыза будет объявлена дополнительно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2004136-vozobnovlenie-raboty-horgosa-perenesli-na-neopredelennyy-srok/