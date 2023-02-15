Два пункта пропуска на границе с Узбекистаном приостановили работу с 15 февраля

Пункт пропуска. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Пропускные пункты "Атамекен" и "Казыгурт" на казахстанско-узбекистанской границе с 15 февраля приостановили свою работу, об этом говорится на официальном сайте департамента госдоходов по Туркестанской области.

По информации ведомства, в период с 2023 по 2024 год будут проведены работы по модернизации и техническому дооснащению пунктов пропуска "Капланбек", "Казыгурт" и "Атамекен", расположенных на казахстанско-узбекистанской границе. В связи с этим два пункта пропуска приостановят свою работу.

"С 15 февраля 2023 года будет приостановлен пропуск физических лиц, легковых автомобилей и автотранспортных средств грузоподъемностью до 3,5 тонн через пункты пропуска "Казыгурт" (РК) – "С. Наджимов" (РУз) и "Атамекен" (РК) – "Гулистан" (РУз)", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что пересечь границу Казахстана и Узбекистана можно через следующие пункты пропуска:

"Жибек Жолы" – "Гишт Куприк" (физические лица, легковые автомобили и автобусы);

"Сырдарья" – "Малик" (физические лица и легковые автомобили);

"Целинный" – "Ок Олтин" (физические лица и легковые автомобили);

"Б. Конысбаева" – "Яллама" (физические лица, легковые автомобили, автобусы и автотранспортные средства грузоподъемностью до 3,5 тонны).

Напомним, с 1 ноября прошлого года и до конца 2024 года будет закрыт пункт пропуска на казахстанско-узбекской границе "Капланбек – Навои".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2009539-dva-punkta-propuska-na-granitse-s-uzbekistanom-priostanovili-rabotu-s-15-fevralya/