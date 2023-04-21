Air China возобновит прямые рейсы в Казахстан

Самолет. Иллюстративное фото: pixabay.com

Авиакомпания Air China с 21 апреля возобновит регулярные пассажирские рейсы между Казахстаном и КНР, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Сообщается, что авиакомпания будет выполнять прямые рейсы по маршруту Пекин – Сиань – Астана 3 раза в неделю - по понедельникам, средам и пятницам. Первый рейс будет выполнен уже сегодня, 21 апреля.

С казахстанской стороны авиакомпания Air Astana с июня планирует увеличить количество выполняемых рейсов по маршруту Астана – Пекин и по маршруту Алматы – Чэнду с одного до двух раз в неделю, а по маршруту Алматы – Пекин – с шести до семи раз в неделю.

Помимо этого, китайская авиакомпания China Southern Airlines будет выполнять 2 рейса в неделю по маршруту Астана – Урумчи и 3 рейса в неделю по маршруту Алматы – Урумчи.

"Количество рейсов между странами будет увеличено с 13 до 19 рейсов в неделю. Открытие новых маршрутов и увеличение количества рейсов между Казахстаном и Китаем будет способствовать дальнейшему развитию туристического, культурного, инвестиционного и делового сотрудничества между странами", - говорится в сообщении МИИР.

Безвизовый режим между Казахстаном и Китаем

Напомним, в середине апреля на портале "Открытых НПА" был опубликован проект постановления о взаимном освобождении от визовых требований между Казахстаном и Китаем.

В случае принятия документа для поездки в Китай казахстанцам нужны будут лишь два документа:

паспорт гражданина Казахстана;

свидетельство на возвращение в РК.

Действительными проездными документами КНР, согласно проекту документа, являются:

полуслужебный паспорт гражданина Китая;

обычный паспорт гражданина КНР;

временный проездной документ.

Сообщалось, что соглашение будет подписано в рамках государственного визита президента Казахстана в Китай.

Позже проект соглашения между правительствами Казахстана и КНР о взаимном освобождении от визовых требований прокомментировали в МИД РК. Как объяснили в министерстве, основная цель соглашения - повышение мобильности казахстанцев в зарубежных поездках, поддержание благоприятного инвестиционного климата, активизация деловых контактов и увеличение туристического потенциала страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2017671-air-china-vozobnovit-pryamye-reysy-v-kazahstan/