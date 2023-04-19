Стало известно расписание Ораза айт намаза в городах Казахстана

Молитва в мечети. Иллюстративное фото: pexels.com

В этом году праздник Ораза айт в Казахстане мусульмане будут отмечать с 21 апреля. На официальном сайте Духовного управления мусульман опубликовали расписание намаза.

В пятницу, 21 апреля, начинается праздник Ораза айт (по-арабски "Ид-аль-Фитр").

В связи с этим в ДУМК представили расписание, в котором указано время проведения Ораза айт намаза в дни праздника. Время разнится в зависимости от региона.

В Астане и Алматы утренняя молитва начнется в 07:00. В Шымкенте айт намаз стартует с 07:30 утра.

Ораза Айт намаз. Фото: muftyat.kz

Священный месяц Рамазан в этом году начался 23 марта. В ночь с 17 на 18 апреля прошла священная ночь Предопределения (Кадр). А с 21 апреля стартует праздник Ораза айт.

Рамазан – девятый месяц мусульманского календаря. Этот месяц является самым важным и почетным для мусульман.

В течение месяца Рамазан мусульмане в светлое время суток – от начала утренних сумерек до захода солнца – отказываются от приема пищи, питья, курения и интимной близости. Длительность месяца составляет 30 или 29 дней и зависит от лунного календаря. Лунный календарь на 11 дней короче Григорианского календаря, поэтому каждый год Рамазан начинается на 11 дней раньше, чем в предыдущем году.

Отметим, что в дни праздника Ораза айт все мусульмане мира ходят друг к другу в гости, навещают родных, а также помогают нуждающимся.

Слово "Айт" означает праздновать, приветствовать, радовать друг друга, радоваться, отвечать взаимностью. Ораза айт – праздник, знаменующий окончание священного месяца Рамазан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2017446-stalo-izvestno-raspisanie-oraza-ayt-namaza-v-gorodah-kazahstana/