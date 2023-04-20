В Минфине высказались о причастности семьи Назарбаева к коррупции на границе с Китаем

Грузовики. Иллюстративное фото: Laurie Noble / Getty Images

Глава Минфина в кулуарах мажилиса прокомментировал слухи о том, что якобы таможня контролировалась семьей и близкими из окружения Нурсултана Назарбаева, передает корреспондент NUR.KZ.

Вопрос подняли журналисты.

Они пояснили, что в стране ходили слухи, будто таможня контролировалась семьей и близкими из окружения первого президента Нурсултана Назарбаева. Поэтому они поинтересовались, проводились ли в связи с этим проверки.

"На самом деле в прошлом году, как вы знаете, президент нашей страны дал поручение навести порядок в таможенной сфере.

В связи с этим нами было выявлено очень много нарушений, совместно с Генпрокуратурой и другими правоохранительными органами создана рабочая группа, она работала, все выявленные факты переданы в правоохранительные структуры. Сейчас ведется расследование.

И пополнение, естественно, бюджета, теми суммами которые не были своевременно оплачены со стороны тех нарушителей. В прошлом году около 50 млрд тенге было взыскано с нарушителей. Там было несколько экономических операторов, которые нарушали. Конечных бенефициаров вы сами назвали", - заявил в ответ Ерулан Жамаубаев.

На уточняющий вопрос журналистов о том, кто был конечным бенефициаром, он заявил, что "их очень много на самом деле".

"Было более 15 экономических операторов. Но конкретно по каким именно велись уголовные дела и конкретно какие суммы, могут ответить правоохранительные структуры. Я могу только ответить, сколько поступило в бюджет - это около 50 млрд тенге", - добавил он.

Журналисты также поинтересовались, являются ли они людьми из окружения Нурсултана Назарбаева.

Но точного ответа на этот вопрос не прозвучало.

"Вы же так говорите. Я не боюсь, просто у меня нет фактов таких. Там вели правоохранительные органы. У них есть алгоритмы действий. Они нам не раскрывают", - резюмировал глава Минфина.

Отметим, что в марте Болата Назарбаева обязали вернуть 31,9% акций АЗТМ в собственность государства. Такое решение кассационной инстанции опубликовано на официальном сайте Верховного суда.

Недавно стало известно, что прокуратура Алматинской области вернула в государственную собственность земельные участки, принадлежавшие Алие и Болату Назарбаевым, которые расположены в Жамбылском и Карасайском районах.

На этой неделе Карасайский районный суд огласил решение по гражданскому делу касательно авторынка "Барыс", одним из ответчиков выступал Болат Назарбаев. Прокуратура подала иск о признании недействительными типовых договоров купли-продажи земельных участков - суд частично удовлетворил его.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2017558-v-minfine-vyskazalis-o-prichastnosti-semi-nazarbaeva-k-korruptsii-na-granitse-s-kitaem/