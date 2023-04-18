Пособия, обещанные казахстанцам в рекламе на YouTube, оказались фейковыми

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Казахстанские пользователи заметили на YouTube рекламный видеоролик, в котором говорится, что некоторым гражданам якобы будет выплачиваться пособие в крупном размере, передает StopFake.kz.

Казахстанцы столкнулись с рекламным видеороликом, в котором утверждается, что пенсионеры, малоимущие и "другие категории" граждан "с понедельника начнут получать пособие в размере 300 тыс. тенге". При этом авторы ролика заявляют, что некоторым будет положена надбавка в 200 тысяч.

В распространяемом видео использован фрагмент из выпуска новостей одного из казахстанских СМИ. На кадрах – телеведущий. Однако его голос в рекламном ролике не слышен, так как поверх видеоматериала наложен другой звук, рассказывающий о пособиях.

На сайте телеканала новостей о выплатах размером в 300 тысяч тенге для пенсионеров и малоимущих нет. Равно как и нет информации о соответствующих выплатах на официальном сайте Министерства труда и соцзащиты населения РК.

При этом, как сообщается, сам текст закадрового голоса вызывает сомнения.

Во-первых, мужской голос за кадром говорит, что пособия будут выплачиваться "с этого понедельника", не называя точную дату. Во-вторых, перечисляя категории граждан, кому выплаты положены, называет пенсионеров, малоимущих и "другие категории". Под последнюю неточную формулировку может подходить любая другая категория казахстанцев.

"Цель этого рекламного видео заключается в том, чтобы зритель перешел на сторонний сайт, содержание которого не имеет отношения к каким-либо выплатам", – говорится в сообщении.

Соответственно, как сообщается, данная информация о выплатах является фейком.

По информации о пособиях и соцвыплатах в РК на портале "Электронного правительства", обязательное социальное страхование подразделяется на следующие виды:

на случай утраты трудоспособности;

на случай потери кормильца;

на случай потери работы;

на случаи потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей)

на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста полутора лет.

Как мы писали ранее, в этом году выросли расчетные показатели, которые применяются для исчисления размеров базовых социальных выплат. Повысились месячный расчетный показатель (МРП), который составил 3 450 тенге, а также прожиточный минимум (ПМ) – теперь он равен 40 567 тенге.

Соответственно выросли и пособия, которые зависят от их размера. Подробнее об этом мы писали здесь.

Кроме того, мы писали, что с этого года в стране начала действовать Цифровая карта семьи – система, способная автоматически определять казахстанцев, которым полагаются какие-либо пособия и социальные выплаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2017204-posobiya-obeschannye-kazahstantsam-v-reklame-na-youtube-okazalis-feykovymi/