Центральная часть Алматы осталась без электричества

Электричетво. Иллюстративное фото: pixabay.com

Несколько десятков жилых домов в центре Алматы остались без электричества. Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты аварийных отключений на сайте "Алатау Жарык Компаниясы".

Судя по данным интерактивной карты, аварийное отключение электричества произошло в 8 часов утра в квадрате улиц Гоголя - Абая - Муканова - Желтоксан.

На карте указано, что ожидаемое время включения электричества составляет 2 часа.

Интерактивная карта аварийных отключений электричества в Алматы. Скриншот: azhk.kz

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в АО "Алатау Жарық Компаниясы", осуществляющую передачу и распределение электрической энергии для потребителей Алматы и Алматинской области. Там подтвердили факт аварийного отключения электричества. Причина отключения пока неизвестна - в АЖК ожидают информацию от РЭС-2.

Позже в АЖК сообщили, что в полном объеме восстановлена подача электричества в жилые дома, расположенные в квадрате улиц Карасай батыра - Назарбаева - Гоголя - Байтурсынова.

"Причина отключения выясняется. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам. По всем вопросам можно обращаться по телефону 356-99-99", - добавили в пресс-службе АЖК.

Проблемы с электричеством в Казахстане

Напомним, в феврале этого года из-за аварийного отключения линии электропередач противоаварийной автоматикой были введены ограничения по электроэнергии сразу в шести областях страны, а также в Алматы и Туркестане - некоторые потребители остались без электричества.

В январе прошлого года в Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане случилось масштабное отключение электричества - без света остались Алматы, Шымкент, Алматинская и Жамбылская области, а также ряд регионов двух соседних государств.

В KEGOC блэкаут объяснили тем, что ввиду значительного аварийного дисбаланса, созданного энергосистемой Центральной Азии, произошел наброс мощности на транзит электроэнергии 500 кВ "Север-Восток-Юг Казахстана", что и привело к отключению. Позже ситуацию прокомментировали и в Минэнерго Казахстана.

Кроме того, в конце 2022 года в KEGOC заявляли, что в Казахстане наблюдается значительное увеличение энергопотребления. Систематическая нехватка генерации для покрытия потребности в электрической энергии и мощности возникает по причине частых аварийных и внеплановых ремонтах на электростанциях, поясняли в компании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2017178-tsentralnaya-chast-almaty-ostalas-bez-elektrichestva/