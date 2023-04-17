На финалистку "Мисс Казахстан" и ее маму организаторы конкурса могут подать в суд

Диана Ташимбетова. Фото: www.instagram.com/diana.tashii

На "Мисс Вселенная Казахстан-2022" Диану Ташимбетову и ее мать организаторы конкурса "Мисс Казахстан" планируют подать в суд, передает корреспондент NUR.KZ.

Организаторы конкурса сегодня провели пресс-конференцию, на которой объяснили, с чего начался конфликт между девушкой и дирекцией.

"Когда Диана получила титул, мы приступили к процессу подготовки, прорабатывали план и документацию, прошла первая встреча с Дианой и ее мамой. Мы озвучили, что у нас на подготовку закладывается минимум полгода, чтобы качественно подготовиться, чтобы выступить на конкурсе. Но нас Диана с мамой уговаривали, чтобы они полетели в 2023 году. Мы решили попробовать, времени не хватало. Они готовы были взять материальную нагрузку на себя.

У Дианы так совпало, что она заранее приобрела билеты в Штаты, она планировала улететь, и мы старались подстроиться под эту дату - 26 декабря. Процесс подготовки очень сложный", - говорит директор Национального конкурса красоты "Мисс Казахстан" Катрин Безверхова.

Тогда уже произошло недопонимание, говорит Картин Безверхова. По словам организаторов, мама финалистки потребовала 50% расходов взять дирекции конкурса на себя, на что дирекция заявила о решении не отправлять в 2023 году Диану на всемирный конкурс.

"26 декабря они вылетели в Америку и 29 декабря Диана провела прямой эфир, где сообщила, что ее не стали отправлять якобы из-за того, что она не согласилась на наши условия. Она заявила, что было афтепати и какие-то мужчины домогались ее", - говорит PR-директор конкурса "Мисс Казахстан" Камшат Акимкожакызы.

Афтепати, говорят организаторы, было не после конкурса, а после концерта Светланы Лободы, которая была членом жюри и приглашенным гостем. Все участницы были на концерте певицы на следующий день после конкурса, лишь 8 из них пошли на афтепати, рассказали в дирекции.

"Мисс Казахстан" были приглашенными гостями, там были и партнеры Лободы и ее гости, гости ресторана. Соответственно, "Мисс Казахстан" не несет ответственности за гостей ресторана, даже если кто-то подошел. Мы считаем, было прямое искажение фактов", - говорят в дирекции.

Организаторы также отметили, что девушку лишили титула из-за "клеветы, произнесенной в прямом эфире и нарушений". В этом решении дирекция опирается на пункт 12.1 статьи 12 Правил проведения конкурса.

"Сейчас, как положено по закону, перед судом, каждый понесет ответственность за свои слова",- говорит Катрин Безверхова.

Ранее Диана и мама девушки Карлыгаш Ташимбетова появились в качестве гостей в эфире телепередачи одного из телеканалов.

По мнению дирекции "Мисс Казахстан", на передаче они "вместе с музыкальным исполнителем Жаном Ахмадиевым умышленно клевещут на организационный комитет". В связи с этим решено было подать иск в суд на Ахмадиева, финалистку и маму девушки. Однако окончательно решение касательно иска, говорят адвокаты, будет принято после проведения филологической экспертизы.

"Мы передали все материалы экспертам, проводится экспертиза на предмет того, имеются ли в высказываниях определенных лиц сведения, порочащие честь и репутацию. Будет дана правовая оценка, будет подготовлен иск и направлен в суд", - заявила адвокат конкурса Гаухар Салимбай.

Ранее финалистка конкурса красоты "Мисс Казахстан-2022" Диана Ташимбетова пожаловалась на организаторов, сообщив, что ей "не предоставили должную подготовку и отказались от финансирования" для участия в конкурсе "Мисс Вселенная".

В ответ организаторы конкурса лишили Диану Ташимбетову титула "Мисс Вселенная Казахстан-2022.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2017046-na-finalistku-miss-kazahstan-i-ee-mamu-organizatory-konkursa-mogut-podat-v-sud/