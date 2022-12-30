Диану Ташимбетову лишили титула "Мисс Вселенная Казахстан-2022"

"Мисс Вселенная Казахстан" Диана Ташимбетова. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Финалистку конкурса "Мисс Казахстан-2022" лишили титула "Мисс Вселенная Казахстан-2022". Об этом корреспонденту NUR.KZ сообщили в дирекции конкурса.

Как сообщили в организационном комитете национального конкурса красоты "Мисс Казахстан", Диану Ташимбетову дисквалифицировали.

"В связи с публикацией поста и (проведением - прим.ред.) прямого эфира, полного клеветы и желания опорочить конкурс и его участниц, мы лишаем финалистку этого года Диану Ташимбетову титула "Мисс Вселенная Казахстан-2022".

Слова Дианы преследуют цель необоснованно облить грязью не только членов организационного комитета и его партнеров, но и других участниц конкурса. Мы считаем, что это огромное неуважение к другим и обесценивание чужого труда.

Работая над тем, чтобы обычные девочки стали известными, организационный комитет проделывает не только огромную работу, но и несет полную ответственность как перед другими участницами, так и перед партнерами", - сообщили в дирекции.

Там же отметили, что на финальное шоу, пиар-компанию, подготовку Дианы Ташимбетовой к участию в конкурсе и развитие ее имиджа были затрачены колоссальные деньги и усилия.

"Выказанное ею неуважение показывает, что такой человек не достоин носить титул "Мисс" нашей страны", - заключили организаторы.

Ранее финалистка конкурса красоты "Мисс Казахстан-2022" Диана Ташимбетова пожаловалась на организаторов, сообщив, что ей "не предоставили должную подготовку и отказались от финансирования" для участия в конкурсе "Мисс Вселенная". Организаторы прокомментировали ее заявление.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2003799-dianu-tashimbetovu-lishili-statusa-miss-vselennaya-kazahstan-2022/